تعاون سوري ألماني لتطوير التعليم الهندسي وبناء ‏القدرات الجامعية‎ ‎

دمشق- سانا‏

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية ‏ووزارة الخارجية الألمانية عن إطلاق مشروع ‏للتعاون العلمي بين جامعة دارمشتات التقنية بألمانيا ‏وست جامعات سورية‎.‎

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم ‏الإثنين أن المشروع يديره الدكتور سامر كرم من ‏كلية الهندسة المدنية والبيئية في جامعة دارمشتات ‏التقنية الألمانية، ويشمل جامعات: دمشق، وحلب، ‏وحمص، وإدلب، واللاذقية والجامعة السورية ‏الافتراضية.‌‎

وبينت الوزارة أن المشروع يهدف إلى تطوير التعليم ‏العالي والمناهج الجامعية، وتعزيز تبادل الخبرات، ‏ووضع خارطة طريق لتعاون طويل الأمد بين ‏المؤسسات المشاركة‎.‎

أساس للتحول الرقمي وإعادة الإعمار

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يركز على كلية ‏الهندسة المدنية، وخاصة اختصاص هندسة ‏الجيوماتكس وفروعه: الطبوغرافيا، والمعلومات ‏المكانية، والمساحة، والاستشعار عن بعد، والخرائط ‏الرقمية، لافتةً إلى أن اختصاصات المشروع تشكل ‏أساساً للتحول الرقمي، وإعادة الإعمار، والتوثيق ‏المعماري، والتخطيط العمراني، وإدارة الكوارث‎.‎

وفي تصريح نشره عبر صفحته على الفيسبوك، ‏اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان ‏الحلبي أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ‏التعاون الأكاديمي الدولي، وتطوير التعليم العالي ‏والبحث العلمي في سوريا‎.‎

وأكد الوزير الحلبي أن هذه الشراكة ستسهم في بناء ‏القدرات، وتبادل الخبرات، وتطوير البرامج ‏الأكاديمية، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم، ‏ويفتح آفاقاً أوسع أمام الجامعات السورية والطلبة ‏والباحثين، في إطار رؤية الوزارة للارتقاء ‏بمؤسسات التعليم العالي وتعزيز حضورها على ‏المستوى الدولي‎.‎

وجامعة “دارمشتات” التقنية الألمانية، هي جامعة ‏عامة تأسست عام 1877 وتعد أول جامعة في ‏العالم تخصص قسماً للهندسة الكهربائية فيها عام ‌‏1882 وفي العام التالي أقامت الجامعة أيضاً أول ‏كلية للهندسة الكهربائية في العالم وقدمت أول ‏مساقات الهندسة الكهربائية للطلاب‎.‎