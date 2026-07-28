تعاون سوري ألماني لتطوير التعليم الهندسي وبناء ‏القدرات الجامعية‎ ‎

دمشق- سانا
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية ووزارة الخارجية الألمانية عن إطلاق مشروع للتعاون العلمي بين جامعة دارمشتات التقنية بألمانيا وست جامعات سورية.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين أن المشروع يديره الدكتور سامر كرم من كلية الهندسة المدنية والبيئية في جامعة دارمشتات التقنية الألمانية، ويشمل جامعات: دمشق، وحلب، وحمص، وإدلب، واللاذقية والجامعة السورية الافتراضية.
وبينت الوزارة أن المشروع يهدف إلى تطوير التعليم العالي والمناهج الجامعية، وتعزيز تبادل الخبرات، ووضع خارطة طريق لتعاون طويل الأمد بين المؤسسات المشاركة.
أساس للتحول الرقمي وإعادة الإعمار
وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يركز على كلية الهندسة المدنية، وخاصة اختصاص هندسة الجيوماتكس وفروعه: الطبوغرافيا، والمعلومات المكانية، والمساحة، والاستشعار عن بعد، والخرائط الرقمية، لافتةً إلى أن اختصاصات المشروع تشكل أساساً للتحول الرقمي، وإعادة الإعمار، والتوثيق المعماري، والتخطيط العمراني، وإدارة الكوارث.
وفي تصريح نشره عبر صفحته على الفيسبوك، اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي، وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا.
وأكد الوزير الحلبي أن هذه الشراكة ستسهم في بناء القدرات، وتبادل الخبرات، وتطوير البرامج الأكاديمية، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم، ويفتح آفاقاً أوسع أمام الجامعات السورية والطلبة والباحثين، في إطار رؤية الوزارة للارتقاء بمؤسسات التعليم العالي وتعزيز حضورها على المستوى الدولي.
وجامعة “دارمشتات” التقنية الألمانية، هي جامعة عامة تأسست عام 1877 وتعد أول جامعة في العالم تخصص قسماً للهندسة الكهربائية فيها عام 1882 وفي العام التالي أقامت الجامعة أيضاً أول كلية للهندسة الكهربائية في العالم وقدمت أول مساقات الهندسة الكهربائية للطلاب.