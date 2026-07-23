وزير التربية يبحث مع الممثل البريطاني الخاص تطوير التعليم واحتياجات ‏التعافي بسوريا

‏ دمشق-سانا‏

بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو مع الممثل البريطاني ‌‏الخاص إلى سوريا “باري بيتش”، سبل الارتقاء بواقع التعليم في سوريا.‏

وناقش الجانبان خلال اللقاء في مبنى الوزارة احتياجات مرحلة التعافي، إلى ‌‏جانب الرؤية المشتركة لتطوير قطاع التربية والتعليم في سوريا.‏

وأعرب بيتش عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الوزارة، ولا سيما في ‌‏استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلبة العائدين من الخارج، والجهود المبذولة ‌‏في ترميم المدارس وتأهيلها، مؤكداً استعداد الجانب البريطاني لتقديم برامج ‌‏تدريبية لدعم الكوادر التعليمية السورية، بما يسهم في تطوير مهارات اللغة ‌‏الإنكليزية.‏

وكان معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان، ذكر في تصريح سابق ‏لـ ‏سانا أن الوزارة أعادت منذ بداية 2026 حتى الآن تأهيل 1285 مدرسة، ‌‏بينما أنجزت خلال العام الماضي أعمال ترميم شاملة لـ2017 مدرسة ‏أعيدت ‏إلى الخدمة التعليمية، وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة وطنية ‏لإعادة ‏تأهيل القطاع التربوي في مختلف المحافظات، بما يسهم في تعزيز ‏استقرار ‏العملية التعليمية وتوسيع قدرة المدارس على استيعاب الطلاب.‏