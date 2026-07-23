وزير التربية يبحث مع الممثل البريطاني الخاص تطوير التعليم واحتياجات ‏التعافي بسوريا

دمشق-سانا
بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو مع الممثل البريطاني الخاص إلى سوريا “باري بيتش”، سبل الارتقاء بواقع التعليم في سوريا.
وناقش الجانبان خلال اللقاء في مبنى الوزارة احتياجات مرحلة التعافي، إلى جانب الرؤية المشتركة لتطوير قطاع التربية والتعليم في سوريا.
وأعرب بيتش عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الوزارة، ولا سيما في استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلبة العائدين من الخارج، والجهود المبذولة في ترميم المدارس وتأهيلها، مؤكداً استعداد الجانب البريطاني لتقديم برامج تدريبية لدعم الكوادر التعليمية السورية، بما يسهم في تطوير مهارات اللغة الإنكليزية.
وكان معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان، ذكر في تصريح سابق لـ سانا أن الوزارة أعادت منذ بداية 2026 حتى الآن تأهيل 1285 مدرسة، بينما أنجزت خلال العام الماضي أعمال ترميم شاملة لـ2017 مدرسة أعيدت إلى الخدمة التعليمية، وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة وطنية لإعادة تأهيل القطاع التربوي في مختلف المحافظات، بما يسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية وتوسيع قدرة المدارس على استيعاب الطلاب.