التميز والإبداع تعلن مواعيد اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار ‏واليافعين

دمشق-سانا
أعلنت هيئة التميز والإبداع عن مواعيد اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين لموسم 2026.
وأوضحت الهيئة عبر صفحتها على الفيسبوك اليوم السبت، أنه سيتم إجراء الاختبارات في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مراكز المحافظات وفق البرنامج الآتي:
18 تموز 2026: اختصاص الرياضيات.
25 تموز 2026: اختصاص العلوم العامة (فئة الصغار)، واختصاص علم الأحياء (فئة اليافعين).
1 آب 2026: اختصاصا الفيزياء والكيمياء (فئة اليافعين).
وكانت هيئة التميز والإبداع أصدرت في الـ 11 من شهر أيار الماضي، نتائج اختبارات المرحلة الأولى من الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين لموسم 2026، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مسار الطلبة المتأهلين نحو مستويات أكثر تقدماً وتميزاً.
ويهدف الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين إلى تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلبة، وتعزيز روح التنافس والتعاون والعمل الجماعي بينهم، كما يسهم في صقل العقول الشابة وتوجيهها نحو مجالات الرياضيات والعلوم بأساليب تعليمية محفّزة تتجاوز الإطار التقليدي للمناهج الدراسية.