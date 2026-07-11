التميز والإبداع تعلن مواعيد اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار ‏واليافعين

هيئة التميز والابداع scaled 1 860x573 1 التميز والإبداع تعلن مواعيد اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار ‏واليافعين

دمشق-سانا‏

أعلنت هيئة التميز والإبداع عن مواعيد اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد ‏العلمي للصغار واليافعين لموسم 2026.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها على الفيسبوك اليوم السبت، أنه سيتم إجراء ‏الاختبارات في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مراكز المحافظات وفق البرنامج ‏الآتي:

‏18 تموز 2026: اختصاص الرياضيات.‏

‏25 تموز 2026: اختصاص العلوم العامة (فئة الصغار)، واختصاص علم الأحياء ‌‏(فئة اليافعين).‏

‏1 آب 2026: اختصاصا الفيزياء والكيمياء (فئة اليافعين).‏

و‌كانت هيئة التميز والإبداع أصدرت في الـ 11 من شهر أيار الماضي، نتائج ‌‏اختبارات المرحلة الأولى من الأولمبياد العلمي للصغار ‏واليافعين لموسم 2026، ‏إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مسار ‏الطلبة المتأهلين نحو مستويات أكثر تقدماً ‏وتميزاً‎.‎

ويهدف الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين إلى تنمية مهارات ‏التفكير النقدي ‏والإبداعي لدى الطلبة، وتعزيز روح التنافس ‏والتعاون والعمل الجماعي بينهم، كما ‏يسهم في صقل العقول ‏الشابة وتوجيهها نحو مجالات الرياضيات والعلوم بأساليب ‌‏تعليمية محفّزة تتجاوز الإطار التقليدي للمناهج الدراسية‎.‎

FB IMG 1783790177958 التميز والإبداع تعلن مواعيد اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار ‏واليافعين
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