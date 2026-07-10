اليونسكو تحث المجتمع الدولي على توسيع آليات مقايضة الديون بالتعليم

باريس-سانا

دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الحكومات والمؤسسات المالية الدولية إلى توسيع نطاق آلية مقايضة الديون بالتعليم، محذّرة من أزمة متفاقمة في تمويل هذا القطاع.

وذكرت وكالة “رويترز” أن اليونسكو أطلقت خلال قمة عالمية للتعليم عقدت في باريس اليوم الجمعة، توجيهات جديدة لتفعيل آلية المقايضة التي تتيح للدول المثقلة بالديون إعادة تمويل أو إعادة شراء جزء من ديونها مقابل توجيه الموارد مباشرة إلى التعليم، بما يشمل بناء المدارس، وتدريب المعلمين، ودعم الطلاب.

وأشارت المنظمة إلى نماذج ناجحة، منها اتفاق ثنائي بين فرنسا وساحل العاج عام 2023 أسهم في بناء أكثر من 30 مدرسة، وبرنامج إسبانيا – بيرو الذي موّل 50 مشروعاً تعليمياً خلال عقد كامل.

ضغوط مالية عالمية

اليونسكو حذرت من أن 113 دولة تنفق حالياً على خدمة الدين أكثر مما تنفقه على التعليم، مشيرة إلى تراجع الدعم الدولي وتوقعات انخفاض المساعدات العالمية للتعليم بنسبة تصل إلى 30% بين 2023 و2027.

وفي هذا الإطار أكد المدير العام للمنظمة خالد العناني أن التعليم هو الاستثمار الأقوى المتاح للدول، لكنه يعاني نقصاً ممنهجاً في التمويل، داعياً إلى دعم سياسي أقوى لتوسيع أدوات التمويل المبتكرة وضمان استدامة الموارد المخصصة للقطاع.

وأظهرت دراسة جديدة أن دولاً منخفضة الدخل تنفق على خدمة الدين ما يعادل أربعة أضعاف ما تخصصه للتعليم، بينما تتجاوز مدفوعات الديون في 18 دولة شديدة المديونية ميزانيات التعليم بخمسة أمثال.

وأكدت الدراسة أن مخاطر وتداعيات تفوق الديون على التعليم تشمل شلل الاستثمار البشري والركود الاقتصادي وارتفاع الجهل بما يرفع بالتوازي مستويات الفقر والجريمة.