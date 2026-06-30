الحلبي: إطلاق استبانة تغيير الاختصاص للأطباء في الدراسات العليا خلال الساعات القادمة

‏دمشق-سانا

‏أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أنه سيتم خلال الساعات القادمة إطلاق استبانة تغيير الاختصاص الخاصة بالأطباء المقبولين في برامج الدراسات العليا في كليات الطب بالجامعات السورية الحكومية، باستثناء المقبولين بنتيجة المفاضلة الموحدة للعام الدراسي 2025-2026، وذلك بالتزامن مع إطلاق الاستبانة الخاصة بوزارة الصحة.

وأوضح الوزير الحلبي في تصريح نشره عبر صفحته على فيسبوك اليوم الثلاثاء، أن إطلاق الاستبانة يأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير آليات القبول في برامج الدراسات العليا الطبية، وبالتنسيق المباشر مع وزارة الصحة، ويهدف إلى توحيد الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية في دراسة هذا الملف، مشيراً إلى أنها موجهة للأطباء الراغبين بتغيير اختصاصهم وفق الضوابط المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

‏ودعا الوزير الحلبي الأطباء الراغبين بتغيير اختصاصهم إلى تعبئة الاستبانة بدقة ومسؤولية، والتأكد من صحة جميع البيانات المدخلة، لما سيكون لهذه النتائج من دور محوري في رسم آلية التعامل مع هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، فيما لا داعي للأطباء الذين لا يرغبون بتغيير اختصاصهم للتقدم إلى الاستبانة.

‏ تطوير منظومة التدريب الطبي والدراسات العليا

أكد وزير التعليم العالي أن الوزارة ستبني قراراتها المستقبلية استناداً إلى نتائج هذه الاستبانة، حيث سيتم تقييم الحاجة إلى الاستمرار باعتماد مفاضلة مستقلة لتغيير الاختصاص اعتباراً من هذا العام وفي الأعوام القادمة، أو اعتماد آليات تنظيمية أخرى إذا أظهرت النتائج عدم الحاجة إلى ذلك، بما يحقق العدالة، ويستجيب للرغبة الفعلية للأطباء، ويضمن حسن تنظيم برامج الدراسات العليا الطبية.

‏وشدد الوزير الحلبي، على أن مشاركة الأطباء الواعية والدقيقة في هذه الاستبانة تمثل عنصراً أساسياً في اتخاذ القرار المناسب، معولاً على تعاونهم بما يخدم مصلحة الجميع ويسهم في تطوير منظومة التدريب الطبي والدراسات العليا.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلن في الثامن من حزيران الجاري، أن الوزارة تستعد لإطلاق استبيان إلكتروني خاص بملف تغيير الاختصاص، بهدف الوقوف بشكل دقيق على أعداد الطلاب الراغبين بالاستفادة منه، وتحديد مختلف الحالات والرغبات المتعلقة بهذا الملف.