وزارة التربية: صرف مستحقات العاملين بالقطاع الصحي التابع ‏للتربية وفق مرسوم الزيادة النوعية

دمشق-سانا‌

أكد المدير المالي في وزارة التربية والتعليم السورية فواز ‏الأقرم، أن العاملين في القطاع الصحي التابع لوزارة التربية ‏والتعليم تم صرف مستحقاتهم وفق سلم الرواتب الممنوح ‏للعاملين في وزارة الصحة ضمن إطار الزيادة النوعية ‏المعتمدة التي شملت المعلمين والإداريين في الوزارة‎.‎

وقال الأقرم، في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين: إن العاملين في ‏المعاهد التقانية التابعة لوزارة التربية والتعليم تقاضوا رواتبهم ‏أيضاً وفق السلم المطبق على أقرانهم في وزارة التعليم العالي ‏والبحث العلمي، في إطار تحقيق العدالة الوظيفية بين الجهات ‏ذات الاختصاص المماثل‎.‎

وأشار الأقرم إلى أن الزيادة النوعية لقطاع التربية جاءت داعمة ‏للاستقرار الوظيفي للمعلمين والعاملين في القطاع التربوي، ‏وأسهمت في تنشيط الواقع الاقتصادي للمعلمين ورفع مستوى ‏دخلهم، الأمر الذي يعزز الانتماء الوظيفي ويحسن بيئة العمل ‏التعليمية‎.‎

وبين الأقرم أن تحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع ‏التربوي ينعكس بصورة مباشرة على جودة التعليم ومخرجاته ‏على المدى البعيد، من خلال تعزيز قدرة الكوادر التعليمية على ‏أداء مهامها وتطوير العملية التعليمية‎.‎

وكانت وزارتا المالية والتربية ‏والتعليم أصدرتا في الـ 23 من ‏أيار الماضي، بياناً مشتركاً يتضمن اللوائح التنفيذية للمرسوم ‏رقم (68) لعام 2026، الخاص بالزيادات ‏النوعية للرواتب ‏والأجور للعاملين في قطاع التعليم، فيما أكد وزير التربية والتعليم ‏محمد عبد الرحمن تركو في ‏الـ 31 من الشهر ذاته، ‏أن الزيادة النوعية تُعد الأضخم في ‏تاريخ القطاع التعليمي في ‏سوريا، من حيث عدد المستفيدين ‏ونسبة الزيادة، مشيراً إلى أنها ‏شملت أكثر من 363 ألفاً من ‏الكوادر التعليمية والتربوية‎.‎