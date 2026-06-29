وزارة التربية: صرف مستحقات العاملين بالقطاع الصحي التابع ‏للتربية وفق مرسوم الزيادة النوعية

دمشق-سانا
أكد المدير المالي في وزارة التربية والتعليم السورية فواز الأقرم، أن العاملين في القطاع الصحي التابع لوزارة التربية والتعليم تم صرف مستحقاتهم وفق سلم الرواتب الممنوح للعاملين في وزارة الصحة ضمن إطار الزيادة النوعية المعتمدة التي شملت المعلمين والإداريين في الوزارة.
وقال الأقرم، في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين: إن العاملين في المعاهد التقانية التابعة لوزارة التربية والتعليم تقاضوا رواتبهم أيضاً وفق السلم المطبق على أقرانهم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار تحقيق العدالة الوظيفية بين الجهات ذات الاختصاص المماثل.
وأشار الأقرم إلى أن الزيادة النوعية لقطاع التربية جاءت داعمة للاستقرار الوظيفي للمعلمين والعاملين في القطاع التربوي، وأسهمت في تنشيط الواقع الاقتصادي للمعلمين ورفع مستوى دخلهم، الأمر الذي يعزز الانتماء الوظيفي ويحسن بيئة العمل التعليمية.
وبين الأقرم أن تحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع التربوي ينعكس بصورة مباشرة على جودة التعليم ومخرجاته على المدى البعيد، من خلال تعزيز قدرة الكوادر التعليمية على أداء مهامها وتطوير العملية التعليمية.
وكانت وزارتا المالية والتربية والتعليم أصدرتا في الـ 23 من أيار الماضي، بياناً مشتركاً يتضمن اللوائح التنفيذية للمرسوم رقم (68) لعام 2026، الخاص بالزيادات النوعية للرواتب والأجور للعاملين في قطاع التعليم، فيما أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو في الـ 31 من الشهر ذاته، أن الزيادة النوعية تُعد الأضخم في تاريخ القطاع التعليمي في سوريا، من حيث عدد المستفيدين ونسبة الزيادة، مشيراً إلى أنها شملت أكثر من 363 ألفاً من الكوادر التعليمية والتربوية.