التربية: تمزيق الكتب المدرسية سلوك مرفوض والحفاظ عليها مسؤولية مشتركة

دمشق-سانا

أكد مدير عام المؤسسة العامة للطباعة بوزارة التربية والتعليم خالد بكور أن ما تم رصده من قيام بعض الطلبة بتمزيق كتبهم المدرسية يُعد سلوكاً فردياً مرفوضاً، لما يمثله الكتاب المدرسي من قيمة علمية وتربوية تتجاوز كونه مجرد أوراق، مشدداً على أن الحفاظ على الكتاب مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات التربوية، بما يسهم في بناء بيئة تعليمية قائمة على الوعي والانتماء واحترام قيمة التعليم.

وقال بكور في تصريح نشرته وزارة التربية والتعليم عبر قناتها على تلغرام: “ساءنا ما رصدناه من سلوكيات فردية قام بها بعض الطلبة بتمزيق كتبهم المدرسية، إذ إن الكتاب ليس مجرد أوراق، بل هو رفيق رحلتكم التعليمية، وإتلافه يسيء لرسالة العلم السامية التي نعمل معاً من أجلها”.

وأضاف بكور:” نذكر بالمسؤولية القانونية بحق المدارس التي قصّرت باستلام الكتب، ونهيب بأسرنا الكريمة ومدارسنا تعزيز قيم احترام الكتاب المدرسي، ليبقى رمزاً للعلم والمعرفة”.

ودعا الإدارات المدرسية والأهالي إلى تعزيز ثقافة احترام الكتاب المدرسي وترسيخ قيم المحافظة على الممتلكات العامة لدى الطلبة مشيراً إلى أن الوزارة شددت عبر تعاميم موجهة إلى المديريات وأمناء المكتبات المدرسية في وقت سابق على ضرورة متابعة سلامة الكتب واستعادتها بالشكل الأمثل بما يضمن الاستفادة منها في الأعوام المقبلة، ويحقق الاستدامة في توفير المستلزمات التعليمية.

وكانت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت بعض طلاب المدارس وهم يمزقون كتبهم بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الماضي.