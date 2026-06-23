‏وزير التعليم العالي يحدد موعد صدور مفاضلة ملء الشواغر للطب البشري ويحذر من الشائعات

‏دمشق-سانا

‏أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، استكمال معظم الإجراءات الفنية والتنظيمية المتعلقة بمفاضلة ملء الشواغر الخاصة بالمفاضلة الطبية الموحدة لكليات الطب البشري لهذا العام، على أن يتم الإعلان عنها رسمياً خلال الفترة الممتدة من نهاية الأسبوع الحالي إلى بداية الأسبوع القادم.

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‏وقال الوزير الحلبي عبر منصة “إكس” اليوم الثلاثاء: “أتابع باهتمام كبير ما يطرحه أبنائي وبناتي الطلبة من تساؤلات واستفسارات حول موعد صدور مفاضلة ملء الشواغر، وأؤكد أن الوزارة استكملت معظم الإجراءات الفنية والتنظيمية المتعلقة بها”.

‏اعتماد قنوات رسمية

ودعا الوزير الحلبي الطلبة إلى عدم الالتفات إلى الشائعات أو المعلومات غير الرسمية المتداولة عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، واعتماد القنوات الرسمية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والوزارة مصدراً وحيداً للمعلومات والقرارات المتعلقة بالمفاضلات وشؤون الطلبة.

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‏وأوضح الوزير الحلبي، أن مفاضلة ملء الشواغر ستشمل، وفق الضوابط والشروط التي سترد في الإعلان الرسمي، الطلاب الذين حصلوا على قبول سابق ولم يتمكنوا من استكمال إجراءات التسجيل أو المباشرة، والطلاب الذين تم ترقين قيدهم أو انفكاكهم، إضافة إلى الحالات التي تأثرت بالظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد خلال سنوات الثورة السورية.

‏إطلاق الاستبيان الخاص ببرامج الدراسات العليا

‏وفيما يتعلق باستبيان تغيير الاختصاص للدراسات العليا، أشار الوزير الحلبي، إلى أن الوزارة تنسق بشكل مباشر مع وزارة الصحة لضمان إطلاق الاستبيان الخاص ببرامج الدراسات العليا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتزامن الكامل مع استبيان وزارة الصحة، بما يحقق العدالة والتنظيم الأمثل لجميع المتقدمين، مع توقع صدوره بداية الأسبوع القادم.

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‏أما تسجيل المقبولين في برامج الدراسات العليا ضمن المشافي التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي، فأكد الدكتور الحلبي أنه تتم متابعة هذا الملف بشكل يومي، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما فيها تمديد المدد عند الحاجة، لضمان إتاحة الفرصة الكاملة لجميع المقبولين لاستكمال إجراءات التسجيل والالتحاق دون أن يتضرر أي طالب أو تضيع أي فرصة مستحقة.

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‏وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن هدف الوزارة هو حماية حقوق الطلبة وتوفير بيئة أكاديمية مستقرة وعادلة، مؤكداً استمرار العمل بما يحقق مصلحتهم ويضمن حسن سير العملية التعليمية وفق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.

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‏يذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أعلن في الـ 25 من شهر أيار الماضي، عن صدور مفاضلة تغيير الاختصاص ومفاضلة ملء الشواغر الخاصة بالمفاضلة الطبية الموحدة لكلية الطب البشري، بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث تتيح مفاضلة تغيير الاختصاص للخريجين إمكانية الانتقال بين الاختصاصات الطبية المختلفة ضمن ضوابط تحددها الوزارة، بما ينسجم مع متطلبات التدريب والحاجة الفعلية للقطاع الصحي.