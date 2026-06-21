نائب وزير الاقتصاد والصناعة يتابع سير العملية الامتحانية واحتياجات المعهد التقاني في حمص

حمص-سانا

اطّلع نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة باسل عبد الحنان خلال جولة ميدانية اليوم الأحد، على سير العملية الامتحانية ومستوى الجاهزية الفنية والإدارية في المعهد التقاني للصناعات التطبيقية بحمص، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على تلغرام، أن الجولة شملت متابعة واقع المعهد والوقوف على احتياجاته ومتطلبات تطوير العملية التعليمية والتدريبية، في إطار تعزيز مخرجات التعليم التقاني وربطها باحتياجات سوق العمل والقطاع الصناعي.

كما زار نائب الوزير مجمع مراكز التدريب المهني في محافظة حمص، واطلع على البرامج التدريبية والتجهيزات المتاحة وآليات التأهيل المهني، وبحث سبل تطوير التدريب الفني ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يدعم احتياجات القطاعات الإنتاجية، ويعزز فرص التشغيل.

ويعدّ التعليم المهني ركيزة أساسية في دعم احتياجات قطاع الطاقة، ولا سيما في المجالات النفطية والتعدينية، من خلال إعداد كوادر مؤهلة قادرة على الاندماج الفاعل في سوق العمل.