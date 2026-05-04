معرض “EDIS” بدمشق … منصة أمام الطلاب السوريين للتعرف على فرص الدراسة في الخارج

‏دمشق-سانا

‌‏شكّل معرض “EDIS” للجامعات التركية والعالمية الذي نظمته مؤسسة “يونايتد” التعليمية اليوم الإثنين في فندق البوابات السبع بدمشق، منصة مفتوحة أمام الطلاب السوريين للتعرف على فرص الدراسة في الخارج، والتواصل المباشر مع ممثلي الجامعات المشاركة، التي أتاحت لهم إمكانية التسجيل الفوري والحصول على قبول جامعي.

‏دراسات عليا وتخصصات نوعية

‏تعددت طموحات الطلاب الزائرين، فمنهم من يبحث عن استكمال دراسات عليا، ومنهم من يرغب بتخصصات نوعية، ومنهم من يسعى لاكتساب خبرات دولية، حيث أوضح طالب هندسة المعلوماتية سالم الرز، في تصريح لـ سانا، ‏أنه يرغب باستكمال دراسته لنيل الماجستير، مبيناً أن المعرض أتاح له التقدم للقبول.

‏وأشار الرز، إلى أن وجهته الأولى إسبانيا، معتبرا أن الدراسة في جامعة خارجية تتيح له التعرف على ثقافات العالم وتعلم لغة جديدة، والسفر مهم لتأمين فرص عمل بالنسبة له.

‏بدوره أوضح أويس درخباني، أنه يهدف لاستكمال الماجستير في إحدى الدول الأوروبية، مفضلاً بريطانيا لإجادته اللغة الإنكليزية، منوها بتنوع الخدمات والفرص التي تقدمها الجامعات لاستكمال الدراسة الأكاديمية.

‏وبيّن درخباني، أنه اختار الدول الأوروبية لأن الحصول على درجة الماجستير يسمح له بممارسة المهنة في أي دولة أوروبية أخرى، وهذا يفتح مجالات كثيرة، خاصة أن الطلب على طب الأسنان مرتفع، بعكس الشرق الأوسط الذي شهد اكتفاءً وأصبحت الفرص محدودة.

‏من جهتها، أشارت خريجة الصيدلة ميساء عمر الشيخ، الى أنها قدمت للمعرض كتجربة آملةً قبولها، مبينةً أن الدراسة في الخارج تمنح شهادة معادلة قوية سواء دبلوم أو ماجستير أو دكتوراه.

‏رسوم ومنح جزئية

‏من جهته بين مدير قسم الاستشارات التعليمية بمؤسسة “يونايتد” محمود نجار أن الجامعات تسعى لدعم أكبر عدد ممكن من الطلاب السوريين، ولا سيما الجامعات التركية التي كانت الأكثر حماساً للحضور، لما أثبتته كفاءات الطلاب السوريين فيها، مشيراً إلى أنها توفر تخفيضات على رسوم الدراسة ومنحاً جزئية، إضافة إلى خدمات دعم الطالب فور وصوله إلى تركيا، تشمل تأمين السكن والإقامة والمرافقة حتى استكمال إجراءات التسجيل، مؤكداً أن الجامعات تقدم برامج متميزة جداً للطلبة.

‏بدوره، أوضح ممثل الطلاب السوريين في جامعة بهتشه شهير التركية (BAU) عمرو جابر، أن الجامعة تضم نحو 500 طالب سوري مؤمنين من كافة النواحي، وأن مشاركتهم تهدف لتعريف الطلاب على برامج البكالوريوس المتاحة، والتي تشمل تخصصات طبية وهندسية، إضافة إلى تخصص الذكاء الاصطناعي الذي لا يتوفر إلا في جامعات قليلة في تركيا، مشيراً إلى أن الجامعة تقدم تسهيلات وتنظم فعاليات دعم للسوريين لمساعدتهم في تذليل العقبات.

‏ولفت جابر، إلى وجود منح للطلاب تصل إلى 30% لخريجي الثانوية بمعدلات عالية، ومنح 50% لخريجي البكالوريوس من الجامعة نفسها للراغبين بإكمال الماجستير، ومنح 100% للطلاب المتميزين الراغبين بإكمال الدكتوراه، مؤكدة أن هذه المنح متاحة للجميع سواء سوريين أو غير سوريين.

‏أما ممثل جامعة “ابن خلدون” التركية، مضر فارس، فأشار إلى أن الجامعة متخصصة في العلوم الاجتماعية والإنسانية، وهي الوحيدة في تركيا المتخصصة فقط في هذه العلوم، وتهدف لتقديم تعليم بحثي حيث تشكل نسبة طلاب الماجستير والدكتوراه الأغلبية فيها، وتتميز بتخصصات فريدة مثل دمج الفلسفة مع الذكاء الاصطناعي، والتربية مع الذكاء الاصطناعي، لمواكبة العصر والتطور التكنولوجي، مؤكداً وجود فرص كبيرة للطلاب المتميزين لإكمال دراستهم فيها.

وشارك في معرض”EDIS”، ممثلو أكثر من 30 جامعة من الجامعات التركية والألمانية والقبرصية والبريطانية والإسبانية والهنغارية.