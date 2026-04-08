الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية تحدد موعد إجراء الامتحان الوطني الطبي الموحد

دمشق-سانا

حددت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد إجراء الامتحان الوطني الطبي الموحد لطلاب كليات الطب البشري في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، إضافة إلى طلاب الجامعات غير السورية، وذلك يومي السابع والحادي والعشرين من أيار المقبل، عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، ولمدة ساعتين لكل يوم.

وبيّنت الهيئة، في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، أن الامتحان سيُجرى في مراكز جامعات دمشق وحلب واللاذقية وحمص وحماة وطرطوس، إضافة إلى مراكز نفاذ الجامعة الافتراضية للطلاب المتقدمين من خارج سوريا.

وأوضحت الهيئة، أن اليوم الأول من الامتحان يتضمن 120 سؤالاً يشمل اختصاصات الأمراض الباطنة والجراحة والجلدية والأطفال، فيما يتضمن اليوم الثاني 120 سؤالاً يغطي الجراحة والعينية والأذنية وأمراض النسائية والتوليد.

وأشارت إلى أن التقدم للامتحان متاح لطلاب السنة السادسة الذين أتموا المقررات الدراسية في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، إضافة إلى طلاب الجامعات غير السورية الراغبين بمعادلة شهاداتهم أو متابعة دراساتهم العليا، شرط التقدم بشهادات تخرجهم والاعتراف بجامعاتهم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ودعت الهيئة الطلاب إلى التسجيل عبر موقعها الإلكتروني خلال الفترة الممتدة من التاسع وحتى السادس عشر من نيسان 2026، مؤكدة أنه لا يُقبل أي طلب بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة.

كما بيّنت الهيئة أن طلاب الجامعات غير السورية سيخضعون لامتحان مقابلة شفهية بعد النجاح في الامتحان الكتابي، يُحدد موعدها لاحقاً.

ودعت الراغبين بالتقدم إلى الاطلاع على التفاصيل الكاملة والوثائق المطلوبة عبر موقعها الرسمي أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيتم لاحقاً نشر أسماء المقبولين ومراكز الامتحان.

يذكر أن الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية أُحدثت عام 2021، لتحل محل مركز القياس والتقويم، بهدف تقييم جودة التعليم، ووضع معايير للاعتراف بالشهادات الأجنبية، وتعزيز تنافسية التعليم العالي.