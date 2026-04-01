تمديد التسجيل في المعاهد التقانية حتى نهاية نيسان

دمشق-سانا

أعلن المجلس الأعلى للتعليم التقاني اليوم الثلاثاء تمديد مواعيد التسجيل في المعاهد التقانية الخاضعة لإشرافه للعام الدراسي /2025/2026/ لغاية يوم الخميس/30/4/2026.

ووفق قرار المجلس الذي تلقت سانا نسخة منه، يشمل التمديد الطلاب المستجدين المقبولين في المعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني للعام الدراسي2025/2026، والطلاب القدامى الناجحين والمنقولين إلى السنة الثانية، إضافة إلى الطلاب الراسبين في سنتهم الدراسية بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2024-2025، وكذلك المشمولين بأحكام المرسوم رقم /37/هـ تاريخ /7/8/2025.

وتعد المعاهد التقانية، من الركائز الأساسية في تطوير الكوادر الفنية والتقنية، بما يلبي احتياجات السوق المحلية ودعم التنمية الصناعية والاقتصادية في سوريا.