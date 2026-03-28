وزير التعليم العالي: تعيين الخريجين الأوائل لدعم المسار الأكاديمي في الجامعات

دمشق-سانا

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن مجلس التعليم العالي قرر إتاحة تعيين الخريجين الأوائل في الجامعات الحكومية خلال سنوات الثورة المباركة، ممن تعذّر تعيينهم سابقاً، بصفة معيد وفق عدة ضوابط وحالات محددة.

وأشار الوزير الحلبي في تصريح لـ سانا اليوم السبت، إلى أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على دعم الكفاءات العلمية التي واصلت مسيرتها رغم الظروف الاستثنائية، مؤكداً التزام الوزارة بإنصاف المتفوقين وصون حقهم في استكمال مسارهم الأكاديمي.

وأكد الوزير الحلبي أن القرار يشمل الخريجين الأوائل منذ العام 2011 حتى 31-12-2024، ممن لم يتمكنوا من التعيين بسبب الظروف الاستثنائية، حيث يُعينون بصفة معيد في الكلية التي تخرجوا فيها، (زيادة على العدد)، ويُعتبر الطالب خريجاً أول في الحالات التالية:

-إذا كان خريجاً أول في العام الدراسي بغض النظر عن المدة التي أمضاها في الكلية.

-إذا كان خريجاً أول في العام الدراسي من دون النظر إلى شرط أن يكون أمضى دراسته في الجامعة ذاتها.

-إذا لم يتمكن من تقديم طلب تعيينه معيداً ضمن المواعيد المحددة سابقاً.

كما ينص القرار على معاملة الخريجين الأوائل الذين لم يتمكنوا من التعيين بصفة معيد بالجامعة بسبب الثورة، وتابعوا دراستهم وحصلوا على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية، معاملة المعيد العائد من الإيفاد، وتعيينهم في عضوية الهيئة التدريسية وفق اختصاصاتهم العلمية.

وأوضح الوزير الحلبي أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في مؤسسات التعليم العالي، ودعم تطوير العملية التعليمية والبحثية في الجامعات السورية.

وفي سياق متصل، أشار الوزير الحلبي إلى منح مدة ستة أشهر إضافية بدءاً من 15-3-2026 لاستكمال إجراءات تعيين المعيدين من خريجي العامين 2022–2023، مؤكداً أن القرار يضمن حقهم في التعيين بعد استكمال كل الوثائق والمتطلبات الرسمية، بما يحافظ على المسار الأكاديمي لهذه الكفاءات ويدعم استقرارها العلمي.

ووفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2015، يجوز تعيين الخريج الأول في كل اختصاص أو قسم يمنح درجة الإجازة، والخريجين الثلاثة الأوائل في كل كلية تمنح درجة إجازة واحدة في نظام التعليم العام من السوريين ومَن في حكمهم، معيدين في الكلية التي تخرجوا فيها دون إعلان أو مسابقة إذا توافرت فيهم الشروط الناظمة.