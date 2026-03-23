وزارة التربية تحدّد الثامنة صباحاً موعداً لبدء الدوام في المدارس

دمشق-سانا

حددت وزارة التربية والتعليم الساعة الثامنة صباحاً موعداً لبدء الدوام الرسمي في الإدارة المركزية والجهات التابعة لها، إضافة إلى المدارس العامة والخاصة وما في حكمها، سواء المعتمدة نظام الفوج الواحد أو الفوجين.

وأوضحت الوزارة في تعميم صدر اليوم الإثنين، أن الدوام في الإدارة المركزية والمديريات والمجمعات التربوية يبدأ عند الثامنة صباحاً وينتهي عند الثالثة ظهراً، بينما تعود الحصص الدراسية إلى زمنها الطبيعي المعتاد، مبينة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم العملية التربوية وضمان حسن سيرها وانتظامها.

وكانت الوزارة حدّدت في الـ 27 من تشرين الثاني الماضي موعد بدء الدوام في المدارس عند الثامنة والنصف صباحاً، وذلك اعتباراً من الـ 30 من تشرين الثاني 2025 وحتى الأول من نيسان 2026، للمدارس التي تعتمد نظام الفوج الواحد أو الفوجين.