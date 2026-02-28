التربية تعلق الدوام المدرسي في القنيطرة ودرعا والسويداء حفاظاً على سلامة الطلاب

photo 2026 02 15 17 43 10 1 التربية تعلق الدوام المدرسي في القنيطرة ودرعا والسويداء حفاظاً على سلامة الطلاب

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليق الدوام المدرسي في جميع المدارس الواقعة في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء، اعتباراً من يوم الأحد 1 آذار 2026 وحتى إشعار آخر، وذلك نظراً للأوضاع السائدة، وحرصاً على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على سلامة الجميع، إلى حين زوال الخطر القائم، داعية مديريات التربية في المحافظات الأخرى إلى أخذ الإجراءات اللازمة والحيطة والحذر في سبيل الحفاظ على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية.

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تتبادل إسرائيل وإيران القصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة منذ صباح اليوم، ما أدى إلى سقوط بقايا بعض هذه المقذوفات داخل الأراضي السورية، ولا سيما في المحافظات الجنوبية، الأمر الذي يرفع من مستوى المخاطر، ويستدعي اتخاذ تدابير احترازية لضمان سلامة الأهالي.

