التربية تزود مديريتها بالرقة بالدفعة الثانية من الكتب المدرسية

IMG 20260226 194621 733 التربية تزود مديريتها بالرقة بالدفعة الثانية من الكتب المدرسية

الرقة-سانا

زودت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، مديريتها في محافظة الرقة، بالدفعة الثانية من الكتب المدرسية والبالغ عددها 100 ألف كتاب، وذلك في إطار جهودها لتلبية احتياجات المدارس في مختلف المحافظات.

IMG 20260226 194622 160 التربية تزود مديريتها بالرقة بالدفعة الثانية من الكتب المدرسية

وفي تصريح لمراسلة سانا، أكد رئيس دائرة الإعلام في وزارة التربية والتعليم، حمزة حورية، أن هذه الدفعات تعد جزءاً من خطة الوزارة الهادفة إلى تأمين احتياجات المدارس من الكتب الدراسية وتعزيز استقرار العملية التعليمية.

وأوضح حورية أنه سيتم توزيع الكتب مباشرة على المدارس في عموم المحافظة وفق خطة تعتمد على الاحتياجات الفعلية لكل مدرسة.

وكانت مديرية التربية في الرقة استلمت الدفعة الأولى من الكتب المدرسية والبالغة 118345 كتاباً في الـ 29 من الشهر الماضي.

وبدأت المؤسسة العامة للطباعة في سوريا أول أمس الثلاثاء، تجهيز 100 ألف كتاب مدرسي لإرسالها إلى مديرية التربية والتعليم في محافظة الحسكة.

المعهد العالي لإدارة الأعمال يمدد مواعيد تسجيل الماجستير لكل الاختصاصات حتى الـ 27 من الجاري
الجامعة الافتراضية السورية تعلن بدء التسجيل على دبلوم تدريبي في الصيرفة الإسلامية
الداخلية تطلق رابطاً لتسجيل الضباط المنشقين عن النظام البائد للخدمة بالرقة والحسكة ودير الزور
استمرار معاناة الأهالي أثناء عبورهم للجسر القديم الذي يربط بين ضفتي نهر الفرات في مدينة الرقة
بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في جميع المحافظات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك