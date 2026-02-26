التعليم العالي توقع اتفاقية تعاون مع المجر لتقديم 250 منحة دراسية للطلاب السوريين

دمشق-سانا

وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع جمهورية المجر (هنغاريا)، لتقديم 250 منحة دراسية للطلبة السوريين، تشمل مختلف الدرجات الجامعية (الإجازة، الماجستير، والدكتوراه).

ووقع الاتفاقية وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، ومن الجانب المجري القائم بأعمال السفارة المجرية بدمشق اشتفان جيولا شوش، وذلك في مبنى الوزارة.

وعقب توقيع الاتفاقية، أكد الوزير الحلبي أن هذه الاتفاقية أول تعاون رسمي مع الجانب المجري في سوريا بعد التحرير، مشيراً إلى أنها خطوة لتعزيز العلاقات بين البلدين في مجال التعليم العالي، مبيناً أن الوزارة اعتمدت معايير الشفافية والنزاهة، حيث تقدم للمنح عبر روابط التسجيل التي أعلن عنها في كانون الأول الماضي، أكثر من 800 طالب، سيتم اختيار 250 منهم وفقاً للمعدلات والمعايير المحددة.

ونوه الوزير الحلبي بالدعم الذي قدمته الحكومة المجرية للطلاب السوريين، والذي يشمل الإعفاء من رسوم التسجيل والإقامة، إضافة إلى الدعم المعيشي (الدخل)، مؤكداً أن الاتفاقية تشكل بداية لتعاون أوسع في مجال البحث العلمي، وتبادل الخبرات، واستقطاب الأساتذة من المجر لإجراء أبحاث في سوريا، وتطوير برامج الجودة والاعتماد بين الجامعات في البلدين، لافتاً إلى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري بما يخدم مستقبل البلدين.

من جانبه، أعرب شوش عن سعادته بتوقيع أول وثيقة رسمية بين البلدين بعد سقوط النظام البائد، مؤكداً أن الشعب المجري وقف إلى جانب السوريين خلال سنوات الحرب، حيث تم التركيز على تقديم المساعدة المباشرة للناس، لافتاً إلى أهمية الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الحكومي.

وأشار شوش إلى أن هذه المنح تمثل نقطة مهمة في التعاون، ودعماً كبيراً للشعب والشباب السوري، وتشمل كل المجالات الدراسية، لأن التعليم هو أساس بناء المستقبل، مؤكداً أنها مجرد بداية وسنواصل التعاون في الفترة المقبلة بعدة مجالات، منها تبادل الخبراء والتعاون الأكاديمي، وتنظيم زيارات طلابية بين الجامعات في البلدين.

يذكر أن شوش أعرب خلال لقاء سابق في أيلول الماضي بالوزارة، عن استعداد بلاده لتوسيع التعاون الأكاديمي مع سوريا، وإحياء العلاقات التاريخية بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة، منوهاً بوجود نحو 500 طالب سوري في الجامعات الهنغارية يتميزون بإمكانياتهم العلمية العالية.

وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت في كانون الأول الماضي، عن منح دراسية مقدمة من حكومة هنغاريا للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا (ماجستير -دكتوراه) للطلاب السوريين للعام الدراسي 2026-2027، تشمل عدة اختصاصات منها، الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والاقتصاد، والعلوم، والعلوم الصحية، والتمريض، والفنون الجميلة، والتربية الرياضية، والسياحة، والتربية الموسيقية.