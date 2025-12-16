افتتاح فرع كلية “كولومبيا كوليدج” الأمريكية في سوريا لتقديم برامج تعليمية بمعايير عالمية

دمشق-سانا

في خطوة تعكس تنامي التعاون الأكاديمي والانفتاح على التجارب التعليمية العالمية أقيم مساء اليوم، حفل افتتاح فرع كولومبيا كوليدج الأمريكية (Columbia College) في سوريا، وذلك بالتعاون مع نقابة المهندسين في سوريا.

وتضمن حفل الافتتاح الذي أقيم في صالة التدريب بمقر فرع دمشق لنقابة المهندسين وحضره وزير النقل يعرب بدر، ونائب رئيس كلية كولومبيا الأمريكية جون كيم، وعدد من المسؤولين والأكاديميين والمهندسين، عرضاً تقديمياً عن كلية كولومبيا الأمريكية وأهم الاختصاصات وطريقة التسجيل.

شراكة مهمة توفر فرصاً تعليمية

ولفت الوزير بدر في كلمة له إلى أن التدريب النوعي واكتساب المهارات العملية، ولاسيما عبر التعليم الحديث والمنصات الرقمية، بات عنصراً أساسياً في رفع كفاءة الشباب وتمكينهم من دخول سوق العمل، مؤكداً أن الاستثمار في التعليم والعقل البشري يشكل حجر الأساس للتنمية المستدامة.

وفي تصريح لمراسل سانا أكد نائب رئيس كلية كولومبيا الأمريكية، أن الكلية تنطلق في رؤيتها من تقديرها لحرية التعليم، مشيراً إلى وجود طلب متزايد من الشباب السوري على برامج تعليمية تواكب المعايير العالمية، ومنوها إلى استعدادهم لتقديم هذا النموذج التعليمي في سوريا، ومبيناً أهمية الشراكة مع نقابة المهندسين السوريين، لما ستوفره من فرص كبيرة لكل طالب يسعى إلى تعليم أفضل.

وأكد نقيب المهندسين في سوريا مالك حاج علي في تصريح مماثل، أن هذه الشراكة تمثل خطوة تنفيذية مهمة لتأهيل المهندسين في مجالات اللغة المتخصصة والهندسة والإدارة، بما يمكّنهم من مواكبة التطورات العالمية والمشاركة الفاعلة في مشاريع إعادة الإعمار، مع حصول المتدربين على شهادات معتمدة دولياً.

بدوره، أكد أمين سر نقابة المهندسين رصين عصمت، أن النقابة مستمرة في عقد شراكات علمية نوعية تهدف إلى رفع سوية المهندس العربي السوري، ولا سيما في مرحلة إعادة البناء والإعمار، والارتقاء بمهنة الهندسة إلى أعلى المعايير العالمية.

دعم قطاع التعليم في سوريا

مديرة العلاقات الدولية في كولومبيا كوليدج أمل الداية أكدت، أن افتتاح فرع جديد لكلية كولومبيا الأمريكية في سوريا له أهمية كبيرة في دعم قطاع التعليم فيها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تتيح للطالب السوري الاطلاع على أحدث المناهج والدراسات المعتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية، والاستفادة من الاختصاصات المتنوعة التي تقدمها الكلية، بما يعزز النظام التعليمي المحلي ويسهم في تطويره.

وأوضحت الداية أن البرامج التعليمية ستشمل تدريب الطلاب على اختبارات اللغة الإنكليزية، بدءاً من التحضير لاختبار المقدرة اللغوية TOEFL، وصولاً إلى إمكانية إجراء الامتحان داخل سوريا، الأمر الذي يخفف الأعباء عن الطلاب ويغنيهم عن السفر إلى خارج البلاد، مؤكدة أن هذه المبادرة تشكل دعماً حقيقياً للطلبة وتفتح أمامهم آفاقاً تعليمية أوسع.

وتعتبر كلية كولومبيا كوليدج في ولاية فيرجينيا الأمريكية مؤسسة تعليمية معتمدة، تقدم برامج الشهادات والدرجات الجامعية المتوسطة في مجالات متنوعة، مثل إدارة الأعمال وعلوم الحاسب، مع تركيز قوي على المهارات العملية التطبيقية.