التربية السورية تناقش تقييم واقع التعليم بالمحافظات

ناقش وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو اليوم مع مديري التربية والتعليم في المحافظات والمديرين المركزيين، الوضع التربوي لجهة التعليم والخدمات في المؤسسات التعليمية بعد مرور عام كامل على التحرير من النظام البائد، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز وتطوير العملية التعليمية والنهوض بمستوى التعليم.

أكد الوزير تركو خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة، أهمية تعزيز المتابعة الميدانية المباشرة للمدارس، مشدداً على ضرورة استمرار توزيع مادة التدفئة للمدارس، ما يعكس التزام الوزارة بتوفير الظروف التعليمية الملائمة والضرورية للطلاب، لضمان استمرارية التعليم وتعزيز كفاءته.

كما استمع الوزير إلى ملاحظات مديري التربية حول أهمية المتابعة الميدانية، حيث أكدوا أنها تشكل دوراً فاعلاً في تنشيط عمل المديريات وتحديد الخطط والاحتياجات لكل مديرية، مركزين على أهمية تعزيز التنسيق وتكامل الجهود بين الوزارة والمديريات التربوية، ما يسهم في تحسين مستوى الأداء التعليمي ويعزز من عملية التعليم بشكل عام.

وكانت وزارة التربية ناقشت في اجتماع سابق مع عدد من المديرين التربويين الأوائل الاختصاصيين في الـ11من تشرين الثاني الماضي، خطط تنظيم الامتحانات، والمستجدات المتعلقة بالعملية الامتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي الحالي، لضمان بيئة عادلة وشفافة للطلاب.