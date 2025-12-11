كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق تحتفل بالذكرى الأولى لتحرير سوريا

دمشق-سانا

احتفلت كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق اليوم بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا من النظام البائد، بحضور رسمي وطلابي واسع داخل مقر الكلية.

وأوضح عميد الكلية الدكتور نجيب ياسين غضبان في تصريح لمراسل سانا، أن هذه الاحتفالية التي جاءت بمبادرة من طلبة الكلية، حملت طابعاً وطنياً عبّر فيه الطلاب عن مشاعر الفرح والانتماء عبر الأناشيد والفعاليات الثقافية، واصفاً الأجواء بأنها “روح جديدة” تعكس إرادة الشباب ووعيهم الوطني.

وأكد غضبان أن ذكرى التحرير تمثل محطة مفصلية في تاريخ سوريا الحديث، لما حملته من تحولات سياسية واقتصادية، وأن العام القادم سيشهد عملاً مكثفاً في مسارات التنمية والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

من جهتها، أشارت الطالبة رهف هلال إلى أن الاحتفالية تجسّد النصر والانتماء، وتعدّ بداية لمرحلة جديدة عنوانها العمل والبناء، فيما أكّد الطالب يحيى طالب أن الفعالية تحمل رسالة للعالم مفادها بأن السوريين شعب محب للحياة وقادر على النهوض مجدداً، أما الطالب تميم أسعد، فقد لفت إلى أن هذه الأجواء أعادت للطلاب إحساس اللحظة التاريخية التي عاشها السوريون عند التحرير.

وتشهد مختلف المحافظات السورية فعاليات رسمية وشعبية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للتحرير، تأكيداً على وحدة الصف والإرادة الوطنية لبناء سوريا جديدة خالية من الفساد والظلم.