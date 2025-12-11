كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق تحتفل بالذكرى الأولى لتحرير سوريا

3X4A4472 كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق تحتفل بالذكرى الأولى لتحرير سوريا

دمشق-سانا

احتفلت كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق اليوم بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا من النظام البائد، بحضور رسمي وطلابي واسع داخل مقر الكلية.

نجيب ياسين غضبان كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق تحتفل بالذكرى الأولى لتحرير سوريا

وأوضح عميد الكلية الدكتور نجيب ياسين غضبان في تصريح لمراسل سانا، أن هذه الاحتفالية التي جاءت بمبادرة من طلبة الكلية، حملت طابعاً وطنياً عبّر فيه الطلاب عن مشاعر الفرح والانتماء عبر الأناشيد والفعاليات الثقافية، واصفاً الأجواء بأنها “روح جديدة” تعكس إرادة الشباب ووعيهم الوطني.

وأكد غضبان أن ذكرى التحرير تمثل محطة مفصلية في تاريخ سوريا الحديث، لما حملته من تحولات سياسية واقتصادية، وأن العام القادم سيشهد عملاً مكثفاً في مسارات التنمية والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

رهف هلال كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق تحتفل بالذكرى الأولى لتحرير سوريا

من جهتها، أشارت الطالبة رهف هلال إلى أن الاحتفالية تجسّد النصر والانتماء، وتعدّ بداية لمرحلة جديدة عنوانها العمل والبناء، فيما أكّد الطالب يحيى طالب أن الفعالية تحمل رسالة للعالم مفادها بأن السوريين شعب محب للحياة وقادر على النهوض مجدداً، أما الطالب تميم أسعد، فقد لفت إلى أن هذه الأجواء أعادت للطلاب إحساس اللحظة التاريخية التي عاشها السوريون عند التحرير.

وتشهد مختلف المحافظات السورية فعاليات رسمية وشعبية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للتحرير، تأكيداً على وحدة الصف والإرادة الوطنية لبناء سوريا جديدة خالية من الفساد والظلم.

يحيى طالب كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق تحتفل بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
3X4A4393 كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق تحتفل بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
3X4A4421 كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق تحتفل بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
تميم اسعد كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق تحتفل بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
وزارة التربية والتعليم تلغي العقوبات المسلكية الخفيفة المفروضة بحق ‏العاملين لديها
السماح باستكمال إجراءات تسجيل الدكتوراه في الجامعات الحكومية
الجمعية المعلوماتية تعلن أسماء الفريق الوطني لأولمبياد الذكاء الاصطناعي العالمي
التعليم العالي تؤجل امتحان مقرر الثقافة “القومية” إلى الفصل الدراسي ‏الثاني ريثما تتم إعادة صياغته
محاضرة في جامعة حلب حول التألق المهني الذكي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك