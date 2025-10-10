النائب ويلسون: مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا

واشنطن-سانا

أعلن النائب الجمهوري الأمريكي، جو ويلسون، أن مجلس الشيوخ الأمريكي صوت اليوم على إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا إبان حكم النظام البائد.

وقال ويلسون في منشور على منصة إكس: “نشكر مجلس الشيوخ على إقراره إلغاء قانون قيصر كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني، وفرضت هذه العقوبات القاسية على نظام لم يعد قائماً، “لحسن الحظ” ويعتمد نجاح سوريا الآن على إلغائه بالكامل”.

وكان النائب ويلسون، أعلن في تصريح لقناة العربية الحدث، في الـ 21 من أيلول الماضي، أن إلغاء عقوبات “قانون قيصر” بالكامل، يحظى بدعم من نوّاب الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) في الكونغرس.

وسبق أن طالب ويلسون ومنظمة التحالف السوري الأمريكي بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، بموجب قانون قيصر، حيث قال ويلسون في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس في الـ 6 من أيلول الماضي: “يجب على الكونغرس دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإقرار إلغاء كامل وشامل لقانون قيصر”.