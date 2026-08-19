سوريا وتركيا توقعان مذكرة تفاهم ثلاثية في مجال علوم ‏الأرض والتعدين

دمشق-سانا

وقعت وزارتا الطاقة السورية والتركية، بدمشق اليوم الأربعاء، ‏مذكرة تفاهم ثلاثية في مجال علوم الأرض والتعدين لتعزيز ‏التعاون العلمي والتقني، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات ‏الوطنية، وتطوير التعاون في مجال استكشاف الموارد المعدنية ‏ذات الأولوية، وذلك في قصر تشرين بدمشق‎.‎

وأكد وزير الطاقة محمد البشير خلال مؤتمر صحفي عقب ‏التوقيع سعي الوزارة إلى تعزيز التعاون في بناء خط جديد لنقل ‏الطاقة، وسيكون في الخدمة بنهاية شهر أيلول القادم، مشيراً إلى ‏استيراد 500 ميغا جديدة من الكهرباء إلى محافظة حلب وهو ما ‏يؤدي إلى استقرار الطاقة وتحسين واقع خدمات الكهرباء في ‏سوريا‎. ‎

ولفت الوزير البشير إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تعد ‏نواة عقد جديد للتعاون في مجال التعدين من خلال إقامة معامل ‏لحموض الكبريت والفوسفوريك خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ‏تأهيل سكك لنقل الفوسفات واستيراده.

وأشار الوزير البشير إلى أنه يتم العمل الآن على صياغة العقود ‏من أجل توقيعها خلال الأيام القليلة القادمة، وسيكون هناك ‏تعاون كبير جداً على مستوى التعدين، إضافة إلى وجود رؤية ‏للتعاون في صناعة الحديد حيث تم أخذ عينات من ريف حلب ‏من أجل التعاون في هذا المجال‎. ‎

وأضاف الوزير البشير أنه تم الحديث عن مسائل متعلقة في ‏مجال التنقيب والاستكشاف من أجل التعاون في مجال استخراج ‏النفط السوري، وأن هناك مجالات كبيرة للتعاون، مؤكداً أنه ‏يطمح لمزيد من الشراكات مع وزارة الطاقة التركية‎.‎

يتبع‎…‎