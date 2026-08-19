سوريا وتركيا توقعان مذكرة تفاهم ثلاثية في مجال علوم ‏الأرض والتعدين

دمشق-سانا
وقعت وزارتا الطاقة السورية والتركية، بدمشق اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم ثلاثية في مجال علوم الأرض والتعدين لتعزيز التعاون العلمي والتقني، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية، وتطوير التعاون في مجال استكشاف الموارد المعدنية ذات الأولوية، وذلك في قصر تشرين بدمشق.
وأكد وزير الطاقة محمد البشير خلال مؤتمر صحفي عقب التوقيع سعي الوزارة إلى تعزيز التعاون في بناء خط جديد لنقل الطاقة، وسيكون في الخدمة بنهاية شهر أيلول القادم، مشيراً إلى استيراد 500 ميغا جديدة من الكهرباء إلى محافظة حلب وهو ما يؤدي إلى استقرار الطاقة وتحسين واقع خدمات الكهرباء في سوريا.
ولفت الوزير البشير إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تعد نواة عقد جديد للتعاون في مجال التعدين من خلال إقامة معامل لحموض الكبريت والفوسفوريك خلال الفترة القادمة، إضافة إلى تأهيل سكك لنقل الفوسفات واستيراده.
وأشار الوزير البشير إلى أنه يتم العمل الآن على صياغة العقود من أجل توقيعها خلال الأيام القليلة القادمة، وسيكون هناك تعاون كبير جداً على مستوى التعدين، إضافة إلى وجود رؤية للتعاون في صناعة الحديد حيث تم أخذ عينات من ريف حلب من أجل التعاون في هذا المجال.
وأضاف الوزير البشير أنه تم الحديث عن مسائل متعلقة في مجال التنقيب والاستكشاف من أجل التعاون في مجال استخراج النفط السوري، وأن هناك مجالات كبيرة للتعاون، مؤكداً أنه يطمح لمزيد من الشراكات مع وزارة الطاقة التركية.