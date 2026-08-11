دمشق-سانا
ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 100 ليرة سورية، مقارنةً بسعره الذي سجله بعد ظهر اليوم.
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة مساء اليوم الثلاثاء، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 16050 ليرة سورية للمبيع، و15750 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13800 ليرة سورية للمبيع، و13500 ليرة للشراء.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4383 دولاراً.
وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.
سعر الذهب عيار 21 يرتفع 100 ليرة في السوق السورية
دمشق-سانا