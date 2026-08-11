سعر الذهب عيار 21 يرتفع 100 ليرة في السوق ‏السورية‎

WSS0421 scaled 1 سعر الذهب عيار 21 يرتفع 100 ليرة في السوق ‏السورية‎

 دمشق-سانا
 
ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق ‏المحلية بمقدار 100 ليرة سورية، ‏مقارنةً بسعره ‏الذي سجله بعد ظهر اليوم‎.‎
 
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة ‏المعادن الثمينة مساء اليوم الثلاثاء، بلغ ‏سعر غرام الذهب ‏عيار 21 قيراطاً 16050 ليرة سورية للمبيع، ‏و15750 ليرة ‏للشراء‎.
 
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13800 ‏ليرة سورية للمبيع، و13500 ‏ليرة للشراء.
 
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4383 ‏دولاراً.
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وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في ‏سوريا، في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم ‏قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز ‏دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي ‏مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية ‏تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.

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