تنمية المشروعات ومنظمة “بهار” توقعان اتفاقية لدعم الكفاءات وتعزيز فرص العمل

دمشق-سانا



وقعت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية، اتفاقية تعاون مع منظمة “بهار”، تتضمن توفير الإمكانات والموارد اللازمة لخلق فرص العمل، ودعم وتنفيذ المشروعات ‏التنموية، إلى جانب تأهيل رواد الأعمال وأصحاب المهن، بما يسهم في رفع جاهزيتهم ‏وتمكينهم من دخول سوق العمل.‏



وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام ‏اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية تركز على التعاون بين الجانبين لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تسهم في تنمية المهارات الشخصية والفنية والحرفية للمستفيدين، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى ربطهم بالمؤسسات والشركات الاقتصادية.



ويأتي توقيع اتفاقية التعاون في إطار تعزيز التكامل بين القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني، بهدف ‏توحيد الجهود لدعم المواطنين في مختلف المحافظات، وتعزيز التنمية البشرية من ‏خلال تأهيل الكفاءات وتمكينها من الاندماج في سوق العمل.‏