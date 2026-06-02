بورصة وول ستريت تسجل مكاسب متواضعة ‏

نيويورك-سانا‏

سجلت بورصة وول ستريت الأمريكية مكاسب متواضعة مع ‏متابعة المستثمرين التطورات في المفاوضات بين الولايات ‏المتحدة وإيران، وإبداء ترحيبهم بالكشف عن شريحة حاسوبية ‏جديدة من شأنها إدخال الذكاء الاصطناعي إلى عالم الحوسبة ‏الشخصية‎.‎

وذكرت رويترز، في وقت متأخر أمس الإثنين، أن أسهم ‏شركات التكنولوجيا دفعت ‌المؤشرين “ناسداك المجمع وستاندرد ‏إند بورز 500″، إلى تسجيل أحدث حلقة في سلسلة من ‏مستويات الإغلاق القياسية‎.‎

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الإثنين، أن ‏المحادثات مع إيران لا تزال مستمرة، نافياً صحة التقارير التي ‏تحدثت عن تعليق طهران المفاوضات غير المباشرة مع ‏الولايات المتحدة‎.‎