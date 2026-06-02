بورصة وول ستريت تسجل مكاسب متواضعة ‏

نيويورك-سانا
سجلت بورصة وول ستريت الأمريكية مكاسب متواضعة مع متابعة المستثمرين التطورات في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وإبداء ترحيبهم بالكشف عن شريحة حاسوبية جديدة من شأنها إدخال الذكاء الاصطناعي إلى عالم الحوسبة الشخصية.
وذكرت رويترز، في وقت متأخر أمس الإثنين، أن أسهم شركات التكنولوجيا دفعت المؤشرين “ناسداك المجمع وستاندرد إند بورز 500″، إلى تسجيل أحدث حلقة في سلسلة من مستويات الإغلاق القياسية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الإثنين، أن المحادثات مع إيران لا تزال مستمرة، نافياً صحة التقارير التي تحدثت عن تعليق طهران المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.