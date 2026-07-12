وزير الزراعة يعلن قرب توقيع اتفاقية مع منظمة سيان باري لتأهيل ‏مخبر الزيتون في إدلب

إدلب-سانا‏

أعلن وزير الزراعة باسل السويدان، خلال لقائه محافظ إدلب محمد ‏عبد الرحمن اليوم الأحد، عن قرب توقيع اتفاقية مع منظمة “سيان ‏باري” لتأهيل مخبر ‏الزيتون التابع لمكتب الزيتون بقيمة 5 ملايين ‏يورو، مشيراً إلى ‏الأهمية التي يكتسبها المشروع نظراً للدور الذي ‏يؤديه المكتب ‏في خدمة قطاع الزيتون، ولا سيما في إدلب.‏

وتناول اللقاء الذي جرى في مبنى المحافظة، الأولويات اللازمة لدعم ‏الإنتاج النباتي والحيواني وتعزيز الخدمات المقدمة للمزارعين، حيث ‏أكد الجانبان أهمية إعادة تأهيل وتفعيل الوحدات الإرشادية الزراعية ‏والارتقاء بأدائها، إضافة إلى إعادة تجهيز الآبار الزراعية وآبار ‏الحزام الأخضر‎.‎

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وأوضح الوزير السويدان، أن الوزارة تواصل العمل على تأهيل ‏الوحدات الزراعية بما يتوافق مع خطة الإحصاء الزراعي التي تعتزم ‏إطلاقها، لافتاً إلى وجود حزمة من المشاريع الخدمية والاستثمارية ‏يجري تنفيذها لدعم القطاع الزراعي في المحافظة‎.‎

دعم المزارعين والثروة الحيوانية

من جانبه أكد محافظ إدلب ضرورة الإسراع بتعويض المزارعين ‏المتضررين من الأحوال الجوية التي شهدها فصل الشتاءالماضي، ‏مشدداً على أهمية إعداد خطة متكاملة للتشجير لتعويض الفاقد من ‏الأشجار، بعد تعرض نحو مليون ونصف المليون شجرة زيتون للقطع ‏خلال السنوات الماضية، بما يسهم في استعادة الغطاء الأخضر ‏وتعزيز الاستدامة البيئية‎.‎

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وشدد عبد الرحمن، على أهمية دعم مربي الثروة الحيوانية، وإعادة ‏تفعيل المؤسسات الزراعية الحيوية وفي مقدمتها المؤسسة العامة ‏للأعلاف، ومؤسسة إكثار البذار، والثانوية الزراعية، والمعهد ‏الزراعي، بما يسهم في إعداد الكوادر المتخصصة ودعم التنمية ‏الزراعية المستدامة‎.‎

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كما بحث الجانبان ضرورة دعم المحافظة بالآليات الثقيلة اللازمة ‏لتنفيذ مشاريع التأهيل والخدمات، ودعم المشاتل والمخابر الزراعية، ‏بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمزارعين وتعزيز عودة ‏المهجرين إلى مناطقهم‎.‎

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وتأتي هذه الزيارة في إطار خطة الحكومة لإعادة تفعيل القطاعات ‏الإنتاجية في المحافظات، ويُعد القطاع الزراعي في إدلب من الركائز ‏الأساسية للاقتصاد المحلي.

وتركز الوزارة حالياً على دمج مشاريع ‏البنية التحتية مع برامج الدعم المباشر للمزارعين، بهدف تحقيق الأمن ‏الغذائي واستعادة الدور الريادي للمحافظة في الإنتاج الزراعي‎.‎