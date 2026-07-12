وزير الزراعة يعلن قرب توقيع اتفاقية مع منظمة سيان باري لتأهيل ‏مخبر الزيتون في إدلب

إدلب-سانا
أعلن وزير الزراعة باسل السويدان، خلال لقائه محافظ إدلب محمد عبد الرحمن اليوم الأحد، عن قرب توقيع اتفاقية مع منظمة “سيان باري” لتأهيل مخبر الزيتون التابع لمكتب الزيتون بقيمة 5 ملايين يورو، مشيراً إلى الأهمية التي يكتسبها المشروع نظراً للدور الذي يؤديه المكتب في خدمة قطاع الزيتون، ولا سيما في إدلب.
وتناول اللقاء الذي جرى في مبنى المحافظة، الأولويات اللازمة لدعم الإنتاج النباتي والحيواني وتعزيز الخدمات المقدمة للمزارعين، حيث أكد الجانبان أهمية إعادة تأهيل وتفعيل الوحدات الإرشادية الزراعية والارتقاء بأدائها، إضافة إلى إعادة تجهيز الآبار الزراعية وآبار الحزام الأخضر.
وأوضح الوزير السويدان، أن الوزارة تواصل العمل على تأهيل الوحدات الزراعية بما يتوافق مع خطة الإحصاء الزراعي التي تعتزم إطلاقها، لافتاً إلى وجود حزمة من المشاريع الخدمية والاستثمارية يجري تنفيذها لدعم القطاع الزراعي في المحافظة.
دعم المزارعين والثروة الحيوانية
من جانبه أكد محافظ إدلب ضرورة الإسراع بتعويض المزارعين المتضررين من الأحوال الجوية التي شهدها فصل الشتاءالماضي، مشدداً على أهمية إعداد خطة متكاملة للتشجير لتعويض الفاقد من الأشجار، بعد تعرض نحو مليون ونصف المليون شجرة زيتون للقطع خلال السنوات الماضية، بما يسهم في استعادة الغطاء الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية.
وشدد عبد الرحمن، على أهمية دعم مربي الثروة الحيوانية، وإعادة تفعيل المؤسسات الزراعية الحيوية وفي مقدمتها المؤسسة العامة للأعلاف، ومؤسسة إكثار البذار، والثانوية الزراعية، والمعهد الزراعي، بما يسهم في إعداد الكوادر المتخصصة ودعم التنمية الزراعية المستدامة.
كما بحث الجانبان ضرورة دعم المحافظة بالآليات الثقيلة اللازمة لتنفيذ مشاريع التأهيل والخدمات، ودعم المشاتل والمخابر الزراعية، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمزارعين وتعزيز عودة المهجرين إلى مناطقهم.
وتأتي هذه الزيارة في إطار خطة الحكومة لإعادة تفعيل القطاعات الإنتاجية في المحافظات، ويُعد القطاع الزراعي في إدلب من الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي.
وتركز الوزارة حالياً على دمج مشاريع البنية التحتية مع برامج الدعم المباشر للمزارعين، بهدف تحقيق الأمن الغذائي واستعادة الدور الريادي للمحافظة في الإنتاج الزراعي.