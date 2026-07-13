دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لصالح وزارة الصحة ـ مشفى الكلية الجراحي في حلب

إعلان تحريري-سانا

تعلن الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن رغبتها في تلقي عروض من الراغبين لــ: مشروع تقديم محاليل وجلسات كلية صناعية لزوم أجهزة (ب براون- غامبرو- فريزنيوس) لصالح وزارة الصحة – مشفى الكلية الجراحي في حلب، وفقاً للمواصفات والشروط المفصلة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.

رقم المناقصة: 050-ع-2026 ، تاريخ الإعلان: 13-تموز-2026.

الشروط العامة

التأمينات الأولية:

مبلغ وقدره (19000000 ل .ج. س) تسعة عشر مليون ليرة سورية جديدة فقط لا غير، تُقدم وفق دفتر الشروط المالية والحقوقية الخاصة. تٌدفع لصالح الهيئة العامة للإمداد والتوريد.

التأمينات النهائية:

10 % من قيمة العقد، تدفع خلال 10 أيام من توقيع الإحالة. تدفع لصالح الجهة الطالبة.

غرامة التأخير:

واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 20% من قيمة العقد.

مدة التنفيذ:

ستة أشهر على دفعات وفقاً لدفاتر الشروط من تاريخ أمر المباشرة.

المدة التي يجب على العارض أن يبقى ملتزماً بعرضه: ستة أشهر ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم العروض.

مكان التسليم: أرض مستودعات مشفى الكلية – حلب.

الأوراق المطلوبة:

يُقدَّم العرض ضمن ثلاث مغلفات منفصلة توضع داخل ظرف واحد مختوم وموقع، معنّون باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، مع الإشارة إلى رقم المناقصة (050– ع – 2026) وتاريخها (13-تموز- 2026).

1. المغلف الأول: الوثائق الثبوتية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط الحقوقية والمالية وإيصال التأمينات الأولية. (يعد العرض مرفوضا ما لم يتضمن إيصال الـتأمينات الأولية في المغلف الأول).

2. المغلف الثاني: العرض الفني.

3. المغلف الثالث: العرض المالي.

لن يُنظر في العروض غير المستوفية لهذه المتطلبات.

مكان الحصول على دفاتر الشروط:

مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

سعر الإضبارة:

(50 $) خمسون دولار امريكي لا غـير . علماً أنه يمكن الدفع عبر حساب الشام كاش والحصول على الإضبارة إلكترونياً من خلال التواصل مع الرقم المرفق.

موعد إغلاق المناقصة:

تنتهي مهلة تقديم العروض بنهاية الدوام الرسمي من يوم الاحد الموافق لـ 26 تموز 2026.

عنوان تسليم العروض:



تُسلّم العروض باليد ضمن مغلف مغلق ومختوم إلى مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

أرقام التواصل:

يمكن التواصل عن طريق الهاتف وعبر شام كاش عبر مسح الباركود كما هو موضح في الصورة المرفقة