دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لصالح وزارة الصحة ـ مشفى الكلية الجراحي في حلب

photo 2026 07 13 11 21 39 دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لصالح وزارة الصحة ـ مشفى الكلية الجراحي في حلب

إعلان تحريري-سانا

تعلن الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن رغبتها في تلقي عروض من الراغبين لــ: مشروع تقديم محاليل وجلسات كلية صناعية لزوم أجهزة (ب براون- غامبرو- فريزنيوس) لصالح وزارة الصحة – مشفى الكلية الجراحي في حلب، وفقاً للمواصفات والشروط المفصلة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.

رقم المناقصة: 050-ع-2026 ، تاريخ الإعلان: 13-تموز-2026.

الشروط العامة

التأمينات الأولية:

مبلغ وقدره (19000000 ل .ج. س) تسعة عشر مليون ليرة سورية جديدة فقط لا غير، تُقدم وفق دفتر الشروط المالية والحقوقية الخاصة. تٌدفع لصالح الهيئة العامة للإمداد والتوريد.

التأمينات النهائية:

10 % من قيمة العقد، تدفع خلال 10 أيام من توقيع الإحالة. تدفع لصالح الجهة الطالبة.

غرامة التأخير:

واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 20% من قيمة العقد.

مدة التنفيذ:

ستة أشهر على دفعات وفقاً لدفاتر الشروط من تاريخ أمر المباشرة.
المدة التي يجب على العارض أن يبقى ملتزماً بعرضه: ستة أشهر ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم العروض.
مكان التسليم: أرض مستودعات مشفى الكلية – حلب.

الأوراق المطلوبة:

يُقدَّم العرض ضمن ثلاث مغلفات منفصلة توضع داخل ظرف واحد مختوم وموقع، معنّون باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، مع الإشارة إلى رقم المناقصة (050– ع – 2026) وتاريخها (13-تموز- 2026).

1. المغلف الأول: الوثائق الثبوتية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط الحقوقية والمالية وإيصال التأمينات الأولية. (يعد العرض مرفوضا ما لم يتضمن إيصال الـتأمينات الأولية في المغلف الأول).
2. المغلف الثاني: العرض الفني.
3. المغلف الثالث: العرض المالي.

لن يُنظر في العروض غير المستوفية لهذه المتطلبات.

مكان الحصول على دفاتر الشروط:

مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

سعر الإضبارة:

(50 $) خمسون دولار امريكي لا غـير . علماً أنه يمكن الدفع عبر حساب الشام كاش والحصول على الإضبارة إلكترونياً من خلال التواصل مع الرقم المرفق.

موعد إغلاق المناقصة:

تنتهي مهلة تقديم العروض بنهاية الدوام الرسمي من يوم الاحد الموافق لـ 26 تموز 2026.

عنوان تسليم العروض:


تُسلّم العروض باليد ضمن مغلف مغلق ومختوم إلى مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

أرقام التواصل:

يمكن التواصل عن طريق الهاتف وعبر شام كاش عبر مسح الباركود كما هو موضح في الصورة المرفقة

photo 2026 07 13 08 02 50 دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لصالح وزارة الصحة ـ مشفى الكلية الجراحي في حلب
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