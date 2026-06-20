وزير المالية يبحث مع مفوضية الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي

باكو-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في باكو، مع وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي برئاسة هنريكه تراوتمان، مديرة شؤون الشرق الأوسط في المفوضية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بما يدعم مسار التعافي في سوريا، ويُسرّع تنفيذ المشاريع ذات الأولوية.

وأوضحت وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام، اليوم السبت، أن اللقاء تناول سبل توسيع مساهمة الاتحاد الأوروبي في البرامج التنموية متعددة القطاعات، ومعالجة التحديات التي تواجه عمل المؤسسات المالية والبنوك الأوروبية في سوريا، بما يسهم في تنفيذ مشاريع تنموية تدعم الاستثمار والتنمية.

ممثلة المفوضية أشارت إلى تنظيم بعثة أوروبية إلى دمشق خلال النصف الثاني من تموز المقبل، لإجراء مباحثات متخصصة حول الإدارة المالية العامة وعدد من الملفات المالية والاقتصادية الفنية، وعقد لقاءات مع الجهات الحكومية المعنية.

كما بحث الجانبان التحضيرات الأولية لمؤتمر استثماري تعتزم المفوضية الأوروبية عقده في دمشق خلال الأشهر القادمة، بهدف استقطاب الاستثمارات الأوروبية، والمساهمة في دعم مشاريع التعافي وإعادة تنشيط الاقتصاد السوري.

وأكد الوزير برنية أهمية دور الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي، مشيراً إلى التطلع لتعزيز التعاون في مجالات القطاع المالي، وتسهيل المعاملات والتحويلات المالية، والصناعة، بما يسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري بين سوريا وأوروبا.

من جانبها أكدت ممثلة المفوضية الأوروبية الحرص على أن تنسجم تدخلاتهم في سوريا مع أولويات الحكومة السورية وخطة التعافي المعتمدة، بما يعزز فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وكان وزير المالية برنية أكد خلال مشاركته في جلسة بعنوان “التعافي والمرونة” على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو، أن الحكومة السورية ماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى تعزيز الثقة ببيئة الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية، بما يدعم مسار التعافي وإعادة البناء الاقتصادي.