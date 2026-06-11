هيئة الاستثمار السورية تبحث مع مجموعة “بلدنا” القطرية فرص التعاون لدعم الصناعات الغذائية

دمشق-سانا

بحث مدير هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، مع وفد مجموعة “بلدنا ” القطرية برئاسة الرئيس التنفيذي للمجموعة، ماريك وارزيفودا، آفاق التعاون الاستثماري المشترك.

وتناول اللقاء الذي جرى اليوم الخميس في مبنى الهيئة، فرص التعاون الاستثماري في قطاع الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة به في سوريا، بما ينسجم مع أولويات التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم سلاسل الإمداد، وتطوير القدرات الإنتاجية، وخلق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني.

كما استعرض الجانبان فرص بناء شراكات استراتيجية تسهم في توطين الاستثمارات النوعية، والاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية في تطوير المشاريع ذات الأثر التنموي.

وتأتي المباحثات في إطار جهود هيئة الاستثمار السورية لتعزيز بيئة الاستثمار واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية ورفع القدرات الإنتاجية في مختلف القطاعات، ولا سيما قطاع الصناعات الغذائية الذي يُعد من القطاعات الحيوية.