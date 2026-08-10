تراجع أسعار الذهب مع قرب صدور بيانات التضخم الأمريكية‎ ‎‏

واشنطن-سانا

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم الإثنين مع ‏إقبال المستثمرين على البيع لجني الأرباح، بعد أن سجلت ‏الأسعار أعلى مستوى في سبعة أسابيع في الجلسة السابقة، بينما ‏تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية بحثاً عن مؤشرات ‏جديدة بشأن مسار أسعار ‌الفائدة لدى البنك المركزي الأمريكي‎.‎

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وذكرت وكالة “رويترز” أن الذهب انخفض في المعاملات ‏الفورية 0.5 بالمئة إلى 4322.28 دولاراً للأوقية (الأونصة)، ‏فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى ‌‏4381.60 دولاراً ‌‎.‎

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف على ‏نحو غير متوقع في تموز الماضي، في حين جرى تعديل أرقام ‏الوظائف المعلنة سابقاً للشهرين الماضيين بخفض حاد.‏

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وعكست أسواق العقود الآجلة بعد ذلك احتمالات رفع أسعار ‏الفائدة في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية يومي ‌15 ‌‏⁠و16 أيلول المقبل، من احتمال أن يفوق 50 بالمئة إلى احتمال ‏أدنى من ذلك‎.‎

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في ‏المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 63.45 دولاراً للأوقية، ‏وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1742.50 دولاراً، وهبط ‏البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1362.97 دولاراً.‎

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