تراجع أسعار الذهب مع قرب صدور بيانات التضخم الأمريكية‎ ‎‏

واشنطن-سانا
تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم الإثنين مع إقبال المستثمرين على البيع لجني الأرباح، بعد أن سجلت الأسعار أعلى مستوى في سبعة أسابيع في الجلسة السابقة، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأمريكي.
وذكرت وكالة “رويترز” أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4322.28 دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 4381.60 دولاراً .
وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف على نحو غير متوقع في تموز الماضي، في حين جرى تعديل أرقام الوظائف المعلنة سابقاً للشهرين الماضيين بخفض حاد.
وعكست أسواق العقود الآجلة بعد ذلك احتمالات رفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية يومي 15 و16 أيلول المقبل، من احتمال أن يفوق 50 بالمئة إلى احتمال أدنى من ذلك.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 63.45 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1742.50 دولاراً، وهبط البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1362.97 دولاراً.