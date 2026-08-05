الصين ترفض العقوبات الأمريكية على شركاتها وتدعو للحوار البنّاء

بكين-سانا

أعربت وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء عن رفضها إضافة الولايات المتحدة مزيداً من الشركات الصينية إلى ما يسمى “قائمة قانون منع العمل القسري”، مؤكدة أن هذه الخطوة لا تستند إلى معلومات موثوقة وتفتقر لأي أساس واقعي.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر حسابها في منصة “إكس” أن الصين تعارض العمل القسري بجميع أشكاله، داعية إلى تجنّب تسييس القضايا المتعلقة بالعمل وحقوق الإنسان، والعمل بدلاً من ذلك على تعزيز التعاون القائم على الاحترام المتبادل.

وشددت الوزارة على أن الصين ستواصل حماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها مع التأكيد على استعدادها لمواصلة التواصل مع الجانب الأمريكي بما يخدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت في ال 31 من أيار الماضي 43 شركة صينية جديدة على قائمة الحظر بموجب “قانون منع العمل القسري” ما يحظر استيراد منتجاتها إلى السوق الأمريكية، وهذا ما رفع حينها عدد الكيانات الصينية الخاضعة لهذا الحظر إلى 187 شركة.

كما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 24 تموز الماضي رسوماً جمركية تراوحت بين 10% و12.5% على واردات قادمة من نحو 60 شريكاً تجارياً، بينهم الصين والاتحاد الأوروبي واليابان والهند وكوريا الجنوبية، في إطار ما وصفته ب”ضعف الالتزام بتطبيق معايير حظر العمل القسري”.