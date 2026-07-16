كوريا الجنوبية ترفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.75%

سيئول-سانا



رفع البنك المركزي في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، وذلك لمواجهة التضخم المرتفع وسط حالة عدم اليقين المستمرة في الشرق الأوسط.



وذكرت وكالة “يونهاب” للأنباء أنّ بنك كوريا أعلن خلال اجتماع لمجلس السياسة النقدية اليوم رفع سعر الفائدة الرئيسي من 2.5% إلى 2.75% ، ويمثل هذا أول رفع لسعر الفائدة منذ مطلع عام 2023، عندما رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.5% كجزء من سياسته النقدية للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.



وبدأ بنك كوريا سياسة التيسير النقدي في تشربن الأول 2024، وخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس تراكمية من 3.5% لدعم النمو الاقتصادي، وقد أبقى البنك المركزي الكوري سعر الفائدة دون تغيير منذ تموز 2025.



وكان رفع سعر الفائدة متوقعاً على نطاق واسع بعد أن أشار البنك المركزي الكوري في الأسابيع الأخيرة إلى تشديد سياسته النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.

