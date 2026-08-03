الناتج البحري الصيني ينمو 5.1 بالمئة خلال النصف الأول من العام

بكين-سانا

أعلنت وزارة الموارد الطبيعية الصينية اليوم الإثنين أن إجمالي الناتج البحري للصين بلغ 5.5 تريليونات يوان (حوالي 810.09 مليار دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 5.1 في المئة على أساس سنوي.

وقالت الوزارة: إن هذا المبلغ شكل 7.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، مشيرة إلى أن الاقتصاد البحري يشهد نموا مطرداً وزخماً تنموياً إيجابياً.

ولفتت الوزارة إلى أن صناعة بناء السفن في الصين حافظت على نمو قوي خلال الفترة بين شهري كانون الثاني وحزيران الماضيين، حيث شهدت الصناعة زيادة في الطلبات الجديدة لبناء السفن والسفن مكتملة البناء محلياً والطلبات القائمة بنسب 105.2 في المئة و34.8 في المئة و37.1 في المئة على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت أن حصص السوق العالمية لهذه المؤشرات الثلاثة بلغت 73.9 في المئة و55.4 في المئة و63.3 في المئة على التوالي، ما يعكس احتفاظ الصين بمكانة رائدة عالمياً.

وأشارت الوزارة إلى أن القطاع يواصل تحسين هيكل المنتجات، محققاً بذلك تقدماً في كل من كمية وجودة عمليات التسليم، ففي النصف الأول من العام الجاري، تم تسليم أكثر من 40 سفينة كبيرة، بما في ذلك سفن حاويات تتجاوز سعتها 10 آلاف حاوية معيارية وناقلات نفط خام ضخمة للغاية وناقلات كبيرة للغاز الطبيعي المسال.