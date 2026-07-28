ارتفاع أرباح بنك باركليز 17% في النصف الأول من هذا العام

لندن-سانا

أعلن بنك باركليز البريطاني اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحه في النصف الأول من هذا العام بنسبة 17 بالمئة، وذلك بعدما حقق هذا العام شأنه شأن نظرائه في وول ستريت إيرادات ضخمة من تداول الأسهم ورسوم الصفقات.

ونقلت وكالة “رويترز” عن البنك قوله في أحدث بياناته: إنّ الأرباح قبل الضرائب بلغت 6.1 مليارات جنيه إسترليني للفترة من كانون الثاني إلى حزيران الماضيين، وهو ما يزيد قليلاً عن توقعات المحللين التي جاءت عند حوالي 5.94 مليارات جنيه إسترليني.

وكشف البنك عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة مليار جنيه إسترليني، وهو ما يتجاوز التوقعات التي جاءت عند 831 مليون جنيه إسترليني.

ورفع البنك توقعاته للإيرادات السنوية بشكل طفيف من 31 مليار جنيه إسترليني إلى 31.5 ملياراً، وأعلن أنه يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف أدائه لعام 2026.

وذكر أن إيراداته من الأسهم ارتفعت 45 بالمئة خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وجاء هذا الأداء متخلفاً عن منافسيه في وول ستريت الذين سجلوا ارتفاعاً متوسطا بنسبة 69 بالمئة في قطاع الأسهم خلال تلك الفترة بدعم من الطرح العام الأولي الضخم لشركة سبيس إكس الذي ساهم في تعزيز الأرباح بشكل كبير.

وأدت تقلبات الأسواق المالية نتيجة للحرب في الشرق الأوسط، إلى إقبال هائل على التداول مما عزز إيرادات البنوك، في حين ساهمت صفقات الاندماج والاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية الضخمة في زيادة رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية.