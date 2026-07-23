بكين وواشنطن تدرسان خفضاً متبادلاً للرسوم

بكين-سانا

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن فرقاً اقتصادية وتجارية من الصين والولايات المتحدة تدرس تخفيضات متبادلة في الرسوم الجمركية تشمل منتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب، بهدف تسهيل حركة التجارة الثنائية، وتوسيع نطاقها.



ونقلت وكالة شينخوا عن المسؤولة منغ هوا تينغ قولها اليوم الخميس: إن الجانبين سيواصلان الحفاظ على تواصل وثيق لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات خفض الرسوم الخاصة بمنتجات محددة في أقرب وقت، والعمل على تنفيذها بما يدعم نمو التبادل التجاري.



وكان الجانبان اتفقا خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين في أيار الماضي، على تشكيل مجالس للتجارة والاستثمار، في خطوة ساهمت في تهدئة التوترات التجارية بعد فرض واشنطن رسوماً إضافية، وفرض بكين قيوداً على صادرات بعض المعادن الأرضية النادرة.