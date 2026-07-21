الذهب يهبط عالمياً مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع النفط وضغوط الفائدة

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين مع تقييم المستثمرين لتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والتي دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع، وألقت بظلالها على التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وذكرت رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة، ليصل إلى 4007.91 دولارات للأوقية.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب القادم بنسبة 0.1 بالمئة، لتسجل 4015.90 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة إلى 56.55 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 1592.86 دولاراً، كما صعد سعر البلاديوم بنسبة 0.9 بالمئة مسجلاً 1258.83 دولاراً.

وجاء هذا التراجع بالتوازي مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بنسبة 0.4 بالمئة، وزيادة مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة، ما أدى إلى زيادة تكلفة حيازة الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

كما أسهم ارتفاع أسعار خام برنت، بعد ملامسته أعلى مستوى له في أكثر من شهر، في تغذية المخاوف من تصاعد الضغوط التضخمية، وزيادة التوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ورغم أن الذهب يُعد أداة تقليدية للتحوط من التضخم، إلا أن كلفة الفرصة البديلة لاقتناء المعدن من دون عائد ترتفع في بيئة الفائدة المرتفعة.