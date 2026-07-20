المعهد الدولي للألمنيوم: انخفاض الإنتاج العالمي 1.5% جراء التصعيد في المنطقة

لندن-سانا

أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الدولي للألمنيوم اليوم الإثنين، أن الإنتاج العالمي انخفض في حزيران 2026 بنسبة 1.5% ‌على أساس سنوي إلى 5.98 ملايين طن مع تراجع الإنتاج من منطقة الخليج العربي بمقدار الثلث.

ونقلت رويترز عن المعهد قوله: “إن إنتاج الخليج بلغ 332 ألف طن في حزيران، بانخفاض عن 507 آلاف طن قبل عام”.

وعلى أساس يومي، استقر إنتاج المنطقة عند 11 ألف ‌طن ⁠مقارنة بأيار، لكنه لا يزال أقل من مستوى الأساس قبل الحرب البالغ 17800 طن.

وعلى الصعيد العالمي، ذكر المعهد أن “متوسط الإنتاج اليومي من الألمنيوم ⁠بلغ الشهر الماضي 199300 طن، بزيادة قدرها 0.3% عن أيار 2026.

وكانت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أعلنت في الثاني من تموز الجاري أنها تحقق تقدماً أسرع من المتوقع في استعادة الإنتاج بمجمع الطويلة التابع لها، عقب تعرضه لأضرار في آذار الماضي.

كما أعلنت الشركة في العاشر الشهر الجاري، استئناف عمليات الإنتاج في مصفاة “الطويلة” لتكرير الألومينا في أبو ظبي.‏