في أدنى مستوى منذ 5 أسابيع.. حركة الملاحة بمضيق هرمز تتراجع إلى 6 سفن فقط

57HVKBWDKNOL7I2AW36L7JVMRI في أدنى مستوى منذ 5 أسابيع.. حركة الملاحة بمضيق هرمز تتراجع إلى 6 سفن فقط
رويترز

لندن-سانا

كشفت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كبلر، أن ست سفن عبرت المضيق أمس الأحد، وهو أقل عدد في أي يوم منذ خمسة أسابيع، وذلك إثر استئناف الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.

ووفقاً للبيانات، التي أوردتها “رويترز”، فإن ⁠الناقلات التي عبرت المضيق شملت ناقلة النفط الخام الضخمة هيومانيتي المحملة بمليوني برميل من النفط الإيراني، وناقلة أخرى هي كابيتان أندرياس التي تحمل حوالي 500 ألف برميل من المنتجات النفطية الكويتية، في حين دخلت ثلاث ناقلات فارغة الخليج لتحميل النفط، وأوقفت معظم الناقلات تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها عند عبور المضيق.

ويتأثر استقرار هذا الممر الاستراتيجي طردياً بالأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط؛ فبعدما استهدفت إيران سفن الشحن الدولية المتدفقة عبر المضيق، شنت الولايات المتحدة ضربات جوية على عشرات الأهداف في الداخل الإيراني، لترد طهران باعتداءات طالت منشآت ومواقع في الكويت والأردن والبحرين.

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