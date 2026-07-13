أسعار النفط ترتفع أكثر من 3% مع تجدد التوترات في منطقة الخليج‏

لندن-سانا‏

ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية اليوم الإثنين بنسبة تجاوزت 3 بالمئة، عقب الضربات الأمريكية الجديدة على ‏إيران، رداً على اعتداءاتها المستمرة على السفن التجارية والملاحة البحرية في مضيق هرمز، ما يهدد سلامة شحنات الطاقة ‏عبر الممر الاستراتيجي.‏

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت سجلت زيادة بمقدار 2.67 دولار للبرميل، أي ما يعادل 3.51 بالمئة، ‏لتصل إلى 78.68 دولاراً للبرميل.‏

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.48 دولار، أي بنسبة 3.47 بالمئة، ليصل سعره إلى 73.89 ‏دولاراً للبرميل.‏

وتشهد أسواق الطاقة العالمية حالة من عدم الاستقرار الحاد، نتيجة استمرار التصعيد العسكري في المنطقة، الذي يؤثر بشكل ‏مباشر على خطوط الملاحة الدولية وإمدادات النفط الحيوية، حيث بدأ الجيش الأمريكي في وقت سابق شن المزيد من ‏الضربات ضد إيران، لمواصلة تقويض قدرتها على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.‏