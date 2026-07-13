أسعار النفط ترتفع أكثر من 3% مع تجدد التوترات في منطقة الخليج‏

لندن-سانا
ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية اليوم الإثنين بنسبة تجاوزت 3 بالمئة، عقب الضربات الأمريكية الجديدة على إيران، رداً على اعتداءاتها المستمرة على السفن التجارية والملاحة البحرية في مضيق هرمز، ما يهدد سلامة شحنات الطاقة عبر الممر الاستراتيجي.
وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت سجلت زيادة بمقدار 2.67 دولار للبرميل، أي ما يعادل 3.51 بالمئة، لتصل إلى 78.68 دولاراً للبرميل.
كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.48 دولار، أي بنسبة 3.47 بالمئة، ليصل سعره إلى 73.89 دولاراً للبرميل.
وتشهد أسواق الطاقة العالمية حالة من عدم الاستقرار الحاد، نتيجة استمرار التصعيد العسكري في المنطقة، الذي يؤثر بشكل مباشر على خطوط الملاحة الدولية وإمدادات النفط الحيوية، حيث بدأ الجيش الأمريكي في وقت سابق شن المزيد من الضربات ضد إيران، لمواصلة تقويض قدرتها على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.