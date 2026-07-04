تقرير: المغرب ضمن أكبر 10 أساطيل بحرية تجارية في إفريقيا

الرباط-سانا

صنف تقرير حديث صادر عن منصة “ذو أفريكان إكسبوننت” المتخصصة في الشؤون الإفريقية، المغرب ضمن أكبر عشرة أساطيل بحرية تجارية في إفريقيا خلال العام الجاري، محتلاً المرتبة العاشرة على مستوى القارة، والـ72 عالمياً.

ونقلت شبكة “سي إن إن” اليوم السبت عن التقرير، أن المغرب يمتلك أسطولاً بحرياً تجارياً يضم نحو 94 سفينة، مشيراً إلى أن مكانته البحرية لا تعتمد على عدد السفن فقط، وإنما على شبكة لوجستية متطورة تدعم حركة التجارة الدولية.

وأشار التقرير إلى أن المملكة سجلت تجارة بضائع بقيمة 120.9 مليار دولار، إلى جانب 42.3 مليار دولار في تجارة خدمات النقل، ما يعكس الارتباط الوثيق لقطاع الشحن البحري المغربي بالتجارة العالمية.

وأوضح أن البنية التحتية للموانئ تسهم في تعزيز هذه المكانة، حيث ناول المغرب نحو 9.96 ملايين حاوية نمطية خلال عام 2024، وهو أعلى معدل بين الدول الواردة في التصنيف.

ولفت التقرير إلى أن ميناء طنجة المتوسط يرتبط بأكثر من 180 ميناءً في أكثر من 70 دولة، ويدعم منظومة صناعية تضم أكثر من 1400 شركة، بما يعزز دور المملكة كمركز لوجستي إقليمي يتجاوز حجم أسطولها التجاري.

وأكد التقرير أن الأساطيل التجارية القوية تشكل ركيزة أساسية لدعم التجارة والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد الصناعية في القارة الإفريقية، موضحاً أن الدول الإفريقية عززت تنافسيتها البحرية من خلال تطوير سجلات السفن، وتوسيع حركة التجارة، والاستثمار في البنية التحتية للموانئ، وتعزيز الصادرات الصناعية وشبكات الخدمات اللوجستية الإقليمية.

وبيّن التقرير أن التنافسية البحرية في إفريقيا باتت ترتكز بصورة متزايدة على حجم مناولة البضائع، وقدرات الشحن المحلية، وخدمات النقل، والاستثمارات المستمرة في تطوير الموانئ وربطها بسلاسل التوريد العالمية.

يشار إلى أن ليبيريا -بحسب التقرير- تصدرت قائمة أكبر الأساطيل البحرية التجارية في إفريقيا بأكثر من 4000 سفينة، مستفيدة من امتلاكها أحد أكبر سجلات السفن المفتوحة في العالم، إذ ترفع أكثر من 5000 سفينة العلم الليبيري بطاقة استيعابية تتجاوز 408 ملايين طن، بينما جاءت نيجيريا في المرتبة الثانية بأسطول يضم 928 سفينة.