الدولار يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر‎ ‎

واشنطن-سانا
اتجه الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في نحو ثلاثة أشهر، بعدما عززت بيانات ضعيفة لسوق العمل في الولايات المتحدة توقعات الأسواق بتراجع احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب وكالة رويترز فقد تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 100.77 نقطة، ليصل إجمالي خسائره الأسبوعية إلى 0.58 بالمئة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل نيسان الماضي.
وفي المقابل، استقر اليورو قرب أعلى مستوياته في أسبوعين عند 1.1442 دولار، بينما حافظ الجنيه الإسترليني على مكاسبه الأسبوعية متجهاً لتحقيق أفضل أداء له منذ نحو ثلاثة أشهر، كما سجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي ارتفاعات مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة.
وفي اليابان، تعافى الين ليصل إلى 161.01 مقابل الدولار، مبتعداً عن أدنى مستوياته في عقود، وسط ترقب الأسواق لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية.