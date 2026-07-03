الدولار يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر‎ ‎

واشنطن-سانا‏

اتجه الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في نحو ثلاثة ‏أشهر، بعدما عززت بيانات ضعيفة لسوق العمل في الولايات المتحدة توقعات الأسواق ‏بتراجع احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار ‏الفائدة خلال الأشهر المقبلة‎.‎

وبحسب وكالة رويترز فقد تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ‏سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 100.77 نقطة، ليصل إجمالي خسائره ‏الأسبوعية إلى 0.58 بالمئة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل نيسان الماضي‎.‎

وفي المقابل، استقر اليورو قرب أعلى مستوياته في أسبوعين عند 1.1442 دولار، بينما ‏حافظ الجنيه الإسترليني على مكاسبه الأسبوعية متجهاً لتحقيق أفضل أداء له منذ نحو ‏ثلاثة أشهر، كما سجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي ارتفاعات مع تحسن شهية ‏المستثمرين للمخاطرة‎.‎

وفي اليابان، تعافى الين ليصل إلى 161.01 مقابل الدولار، مبتعداً عن أدنى مستوياته ‏في عقود، وسط ترقب الأسواق لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية‎.‎