ارتفاع الأسهم الآسيوية مدعومة بمكاسب محدودة لبورصة “وول ستريت”

عواصم-سانا

ارتفعت الأسهم الآسيوية، اليوم الجمعة، مدعومة بمكاسب محدودة سجلتها بورصة وول ستريت، بينما واصلت أسعار النفط ارتفاعها وسط استمرار الغموض بشأن فرص المفاوضات بين واشنطن وطهران، وما يرافق ذلك من مخاوف بشأن تداعياتها على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، أن مؤشر “نيكي 225” الياباني ارتفع بنسبة 2.7 بالمئة، وأظهر تقرير اقتصادي تباطؤ التضخم في اليابان إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات خلال نيسان الماضي عند 1.4 بالمئة، رغم ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب.

وفي كوريا الجنوبية ارتفع مؤشر “كوسبي” بنسبة 0.6 بالمئة، بينما صعد مؤشر “هانغ سينغ” في هونغ كونغ بنسبة 1.2 بالمئة، وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.5 بالمئة.

كما سجل مؤشر “ستاندرد آند بورز – إيه إس إكس 200” الأسترالي مكاسب بنسبة 0.5 بالمئة، بينما ارتفع مؤشر “تايكس” التايواني بنسبة 1.5 بالمئة، وصعد مؤشر “سينسكس” الهندي بنسبة 0.2 بالمئة.