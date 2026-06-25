اتفاقية بريطانية إماراتية لتطوير الغطاء الغازي لحقل باب النفطي

لندن-سانا

أعلنت شركة “بريتيش بتروليوم” البريطانية “بي بي” أنها وقّعت اتفاقية امتياز مع شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، وشركاء آخرين لتطوير الغطاء الغازي لحقل باب، بحصة تبلغ 10 بالمئة.

وذكرت وكالة “رويترز” اليوم الخميس أن المشروع، الذي يضم ثلاثة خزانات في حقل باب، من المتوقع أن ينتج ما يصل إلى 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً.

وبموجب الاتفاق، ستستحوذ “أدنوك” على حصة تبلغ 60 بالمئة، فيما يتقاسم الشركاء الآخرون، ومن بينهم “توتال إنرجيز” و”سي إن بي سي إنترناشونال” و”إنبيكس” و”شاينا زينهوا أويل” و”جي إس إنرجي”، الحصة المتبقية.

وستتولى “بي بي” دور مشغل الأصول في حقل باب النفطي.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة “أدنوك للحفر” عن نجاح تسليم الحفارة “AD-300” للعملاء قبل موعدها المحدد بنحو ثلاثة أشهر، ما يتيح بدء توليد الإيرادات مبكراً وتسريع برنامج حفارات الجيل التالي.

وتبلغ طول الحفارة نحو 50 متراً ووزنها حوالي 2000 طن، وهي مزودة بأنظمة أتمتة وتقنيات رقمية متقدمة، إضافة إلى أنظمة طاقة هجينة قابلة للربط بشبكة الكهرباء، ما يساهم في تحسين كفاءة العمليات وخفض الانبعاثات.

كما تواصل “أدنوك للحفر” نشر الحفارة “AD-301″، على أن يستكمل تسليم بقية الحفارات ضمن البرنامج خلال عام 2027، بما يعزز أسطول الحفارات الحديثة ويدعم خطط “أدنوك” لزيادة الإنتاج.

يشار إلى أن شركة “أدنوك” أعلنت في الـ 22 من حزيران الجاري، رفع مبيعاتها الفورية من النفط الخام خلال شهر حزيران الجاري إلى ما لا يقل عن 48 مليون برميل، بعد إتمام بيع 18 مليون برميل ضمن ثالث عطاء تطرحه هذا الشهر.