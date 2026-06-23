الاقتصاد الألماني يسجل أدنى مستوى له منذ 18 شهراً وسط مخاوف من ركود جديد

برلين-سانا

أظهر مسح اقتصادي حديث تراجع أداء الاقتصاد الألماني إلى أدنى مستوياته منذ نحو عام ونصف العام، ما يعزز المخاوف من دخول أكبر اقتصاد في أوروبا في مرحلة ركود جديدة خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية اليوم الثلاثاء أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، تراجع بمقدار 0.8 نقطة ليصل إلى 48.0 نقطة، وهو أدنى مستوى له من كانون الأول 2024.

وتشير قراءة المؤشر إلى أن أي مستوى دون 50 نقطة يعكس حالة انكماش اقتصادي، بينما يعبّر المستوى فوق ذلك عن نمو.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي في مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال فيل سميث أن الاقتصاد الألماني واصل التراجع للشهر الثالث على التوالي، وبوتيرة أكثر حدة مقارنة بالشهرين السابقين، ما يزيد من احتمالات انزلاقه مجدداً إلى منطقة الركود خلال الربع الثاني من عام 2026.

وفي سياق متصل، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن النمو في الربع الأول من العام الجاري بلغ 0.3%، فيما لا تزال التوقعات الاقتصادية تتسم بعدم اليقين.

ورجّح خبير في بنك هيلابا الألماني أن تتحسن التوقعات تدريجياً في حال تراجع أسعار الطاقة والاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وفتح مضيق هرمز.