‏اتفاق بين المركزي السوري والبنك الدولي على دعم فني لتطوير إدارة الأصول والاحتياطيات

‏دمشق-سانا

‏بحث حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، مع فريق إدارة الأصول والخدمات الاستشارية واستشارات الاحتياطيات في البنك الدولي، برئاسة كاتارزينا كروسيا، سبل تعزيز قدرات القطاع المصرفي والتعاون المشترك.

‏وأوضح الحصرية في تصريح اليوم الأحد، أن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على تقديم مساعدة فنية متخصصة تستهدف قسم إدارة الاحتياطي والذهب في المصرف المركزي، وذلك بدعم من برنامج مخصص لدى البنك الدولي يهدف إلى تطوير البنية المؤسسية، وتعزيز الكفاءة في إدارة الأصول والاحتياطيات والذهب.

‏ولفت الحصرية إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء المتغيرات الراهنة، ولا سيما رفع العقوبات، وما يتيحه ذلك من فرص لإعادة تنشيط الاستثمار وتحسين إدارة الاحتياطيات والذهب لدى المصرف المركزي.

‌‏وبين الحصرية أن النقاش تناول أيضاً التطورات الإيجابية المتعلقة بوحدة البلاد، وانعكاسها على تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية والذهب، وهو ما يُتوقع أن يسهم إيجاباً في تحسين مستويات السيولة والاحتياطيات خلال المرحلة المقبلة.

‏ورأى حاكم مصرف سوريا المركزي أن هذه الخطوة بداية لمسار إصلاحي، من شأنه تعزيز الاستقرار المالي، ودعم جهود إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

‏وكان وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، بحثا في وقت سابق اليوم، مع كبار المسؤولين في دائرة الشؤون النقدية وأسواق المال في صندوق النقد الدولي برامج الدعم الفني، وبناء القدرات لتطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال في سوريا.