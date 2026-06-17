مجموعة السبع تتعهد بتعزيز جهود معالجة أعباء الديون عالمياً

باريس-سانا‏

تعهد قادة مجموعة السبع التي تعقد قمتها الحالية في فرنسا، ‏بتعزيز الجهود الرامية لمعالجة ديون البلدان النامية، بما فيها ‏البلدان ذات الدخل المتوسط، غير المؤهلة للاستفادة من مبادرة ‏تخفيف عبء الديون التي أطلقتها مجموعة العشرين الأوسع ‏نطاقاً، خلال جائحة كوفيد‎.‎

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ونقلت رويترز عن إعلان مشترك صدر أمس الثلاثاء، عقب ‏جلسة شاركت فيها دول ضيوف، وهي كينيا ومصر والهند ‏والبرازيل وكوريا الجنوبية، أن قادة مجموعة السبع أكدوا ‏التزامهم بالتعاون الدولي في مجال التنمية، وحثوا على إجراء ‏إصلاحات والتركيز بشكل أكبر على الاستثمار الخاص مشيرين ‏إلى أن سياسات التنمية التقليدية حققت نتائج، لكن ليس لها سوى ‏تأثير محدود في تقليص الاعتماد المالي على المساعدات ‏الخارجية‎.‎

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وحسب البيان، الذي أيدته كوريا الجنوبية وكينيا، فستعزز ‏الجهود الرامية لمعالجة تزايد مواطن الضعف العالمية في ‏مواجهة الديون، والتي تهدد الاستقرار الاقتصادي، وتحد من ‏الحيز المالي المطلوب للتدخلات اللازمة لتحسين الخدمات ‏العامة‎.‎

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ودعا البيان إلى أهمية إحراز تقدم لإعادة هيكلة الديون التي تثقل ‏كاهل البلدان ذات الدخل المتوسط، والتي لا تستوفي شروط ‏الاستفادة من الإطار المشترك لمجموعة العشرين، الذي أنشئ ‏خلال جائحة كوفيد لمساعدة أفقر البلدان‎.‎

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وتضم مجموعة السبع كلاً من الولايات المتحدة وفرنسا ‏وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا ‏وكندا واليابان، وتُعقد قممها سنوياً ‏لبحث القضايا الاقتصادية والسياسية الكبرى على ‏الساحة ‏الدولية.‏