مجموعة السبع تتعهد بتعزيز جهود معالجة أعباء الديون عالمياً

باريس-سانا
تعهد قادة مجموعة السبع التي تعقد قمتها الحالية في فرنسا، بتعزيز الجهود الرامية لمعالجة ديون البلدان النامية، بما فيها البلدان ذات الدخل المتوسط، غير المؤهلة للاستفادة من مبادرة تخفيف عبء الديون التي أطلقتها مجموعة العشرين الأوسع نطاقاً، خلال جائحة كوفيد.
ونقلت رويترز عن إعلان مشترك صدر أمس الثلاثاء، عقب جلسة شاركت فيها دول ضيوف، وهي كينيا ومصر والهند والبرازيل وكوريا الجنوبية، أن قادة مجموعة السبع أكدوا التزامهم بالتعاون الدولي في مجال التنمية، وحثوا على إجراء إصلاحات والتركيز بشكل أكبر على الاستثمار الخاص مشيرين إلى أن سياسات التنمية التقليدية حققت نتائج، لكن ليس لها سوى تأثير محدود في تقليص الاعتماد المالي على المساعدات الخارجية.
وحسب البيان، الذي أيدته كوريا الجنوبية وكينيا، فستعزز الجهود الرامية لمعالجة تزايد مواطن الضعف العالمية في مواجهة الديون، والتي تهدد الاستقرار الاقتصادي، وتحد من الحيز المالي المطلوب للتدخلات اللازمة لتحسين الخدمات العامة.
ودعا البيان إلى أهمية إحراز تقدم لإعادة هيكلة الديون التي تثقل كاهل البلدان ذات الدخل المتوسط، والتي لا تستوفي شروط الاستفادة من الإطار المشترك لمجموعة العشرين، الذي أنشئ خلال جائحة كوفيد لمساعدة أفقر البلدان.
وتضم مجموعة السبع كلاً من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، وتُعقد قممها سنوياً لبحث القضايا الاقتصادية والسياسية الكبرى على الساحة الدولية.