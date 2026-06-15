المؤشر نيكي يرتفع 3% بعد الاتفاق بين أمريكا وإيران ‏

طوكيو-سانا
ارتفع المؤشر نيكي الياباني ارتفاعاً كبيراً، اليوم الإثنين، عقب الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على إطار عمل لإنهاء الحرب، ما أدى إلى تحسن معنويات السوق.
وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر نيكي قفز 3.4 بالمئة إلى 68261.65، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.4 بالمئة إلى 3976.22.
وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس الأحد، عن “التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران عقب محادثات مكثفة”.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقاً: إنّ مضيق هرمز بات مفتوحاً، وأن بلاده سترفع حصارها البحري عن إيران.