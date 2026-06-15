المؤشر نيكي يرتفع 3% بعد الاتفاق بين أمريكا وإيران ‏

M3FJPM5AYBMXFJMA3RJVWAXFEA المؤشر نيكي يرتفع 3% بعد الاتفاق بين أمريكا وإيران ‏

طوكيو-سانا‏
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ارتفع المؤشر ‌نيكي الياباني ارتفاعاً كبيراً، اليوم الإثنين، عقب الإعلان عن ⁠اتفاق ‏بين الولايات المتحدة وإيران على إطار عمل لإنهاء الحرب، ما أدى إلى تحسن ‌‏‌معنويات ⁠السوق.‏
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وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر نيكي قفز 3.4 بالمئة إلى 68261.65، ‏وصعد ⁠المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ⁠2.4 بالمئة إلى 3976.22.‏

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس الأحد، عن “التوصل إلى ‏اتفاق سلام بين ‏أمريكا وإيران ‌‏‌‏عقب محادثات مكثفة‎”.
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وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقاً: إنّ مضيق هرمز بات مفتوحاً، وأن ‏بلاده سترفع حصارها البحري عن إيران.‏

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