صادرات كوريا الجنوبية تحقق رقماً قياسياً بدعم من أشباه الموصلات

سيئول-سانا

أظهرت بيانات صادرة عن دائرة الجمارك الكورية الجنوبية اليوم الخميس، أن صادرات البلاد قفزت بنسبة 86 بالمئة على أساس سنوي خلال الأيام العشرة الأولى من شهر حزيران، مسجلة رقماً قياسياً جديداً بدعم من الارتفاع الكبير في صادرات أشباه الموصلات.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” عن دائرة الجمارك قولها: إن قيمة الشحنات الصادرة بلغت 28.6 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من الأول إلى العاشر من حزيران، مقارنة بـ 15.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعد هذا أعلى مستوى للصادرات يتم تسجيله خلال الأيام العشرة الأولى من أي شهر، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 25.2 مليار دولار والمسجل في نيسان 2026.

ووفقاً للبيانات، ارتفعت صادرات أشباه الموصلات إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 11 مليار دولار، مدفوعة بالطفرة العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

واستحوذ قطاع أشباه الموصلات على 38.7 بالمئة من إجمالي الصادرات، بزيادة قدرها 15.1 نقطة مئوية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 68.7 بالمئة لتصل إلى 1.93 مليار دولار، فيما زادت صادرات السيارات بنسبة 25.4 بالمئة لتبلغ 1.62 مليار دولار.

وكانت بيانات اقتصادية أظهرت في الـ 21 من أيار الماضي ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 65 بالمئة على أساس سنوي خلال الأيام العشرين الأولى من ذلك الشهر.