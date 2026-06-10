مؤشر نيكي الياباني يتراجع مع تجدد التوتر في الشرق الأوسط

hmbg19ohofwmfml7 مؤشر نيكي الياباني يتراجع مع تجدد التوتر في الشرق الأوسط
A man walks past an electronic quotation board displaying the Nikkei Stock Average on the Tokyo Stock Exchange along a street in Tokyo on June 8, 2026. (Photo by Kazuhiro NOGI / AFP via Getty Images)

طوكيو-سانا

تراجع مؤشر نيكي ‌الياباني اليوم الأربعاء، حيث دفع تجدد التوتر في الشرق ⁠الأوسط المستثمرين إلى الإحجام عن أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الطاقة.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن المؤشر نيكي انخفض 1.1 بالمئة ‌إلى ⁠64700.89 نقطة، ليغير مساره بعد ارتفاعه 2.1 ⁠بالمئة في الجلسة السابقة.

ونزل المؤشر توبكس ⁠الأوسع نطاقاً 0.69 ⁠بالمئة إلى 3869.34 نقطة.

وشن الجيش الأمريكي أمس هجمات على أهداف إيرانية، إثر تعهد الرئيس دونالد ترامب أمس ‏بالرد على إسقاط طائرة هليكوبتر هجومية أمريكية من طراز أباتشي، وذلك بعد أن كان قد توقع مؤخراً أن تسفر الجهود الدبلوماسية عن التوصل لاتفاق مع إيران خلال يومين أو ثلاثة.

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