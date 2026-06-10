مؤشر نيكي الياباني يتراجع مع تجدد التوتر في الشرق الأوسط

طوكيو-سانا
تراجع مؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء، حيث دفع تجدد التوتر في الشرق الأوسط المستثمرين إلى الإحجام عن أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الطاقة.
وذكرت وكالة “رويترز”، أن المؤشر نيكي انخفض 1.1 بالمئة إلى 64700.89 نقطة، ليغير مساره بعد ارتفاعه 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.69 بالمئة إلى 3869.34 نقطة.
وشن الجيش الأمريكي أمس هجمات على أهداف إيرانية، إثر تعهد الرئيس دونالد ترامب أمس بالرد على إسقاط طائرة هليكوبتر هجومية أمريكية من طراز أباتشي، وذلك بعد أن كان قد توقع مؤخراً أن تسفر الجهود الدبلوماسية عن التوصل لاتفاق مع إيران خلال يومين أو ثلاثة.