نيكي الياباني يرتفع مع ترقّب قرار الفيدرالي وتراجع مؤشرات التوتر في الشرق الأوسط

طوكيو-سانا

ارتفع المؤشر الياباني الرئيسي نيكي اليوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات انتهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وترقبهم قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي /البنك المركزي الأمريكي/.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر نيكي صعد بنسبة 0.6 بالمئة مسجلاً 69823.80 نقطة، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8 بالمئة ليصل إلى 4024.25 نقطة.

وأوضح محلل الأسهم في شركة نومورا سكيوريتيز واتارو أكياما، أن المستثمرين يتبنون نهجاً حذراً قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، مشيراً إلى أن تراجع أسعار النفط الخام مع استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط يشكل عاملاً داعماً لأسواق الأسهم.

وجاءت المكاسب مدعومة بأداء قوي لأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث قفز سهم ليزرتيك المتخصصة في معدات فحص الرقائق بنسبة 13.7 بالمئة، وارتفع سهم موراتا للتصنيع بنسبة 4.6 بالمئة.

في المقابل، تصدر سهم مجموعة سوفت بنك قائمة الخاسرين على المؤشر بتراجع بلغ 3 بالمئة، تلاه سهم نيبون يوسين للشحن الذي انخفض بنسبة 2.5 بالمئة.

وسجّل مؤشر نيكي الياباني أمس الثلاثاء، مستوى تاريخياً غير مسبوق بعدما تجاوز حاجز 70 ألف نقطة للمرة الأولى خلال التداولات.